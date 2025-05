Le parole di Sernicola e Castellini nel post gara tra Pisa e Sudtirol

Written by admin• 8:45 am• Pisa SC

PISA – Leonardo Sernicola e Alessio Castellini scendono in sala stampa dopo il pareggio contro il Sudtirol

di Antonio Tognoli

“Era un gol che aspettavo da tanto sono contento di averlo realizzato davanti alla nostra gente – dice Leonardo Sernicola. E’ stata una grande soddisfazione. La promozione è stata un qualcosa voluta da tutti. Siamo una squadra con gli attributi anche oggi l’abbiamo dimostrato. Sotto di due reti siamo riusciti a rimontare. Godiamoci questa festa, tutti ce la siamo meritata dal primo all’ultimo”.

“E’ stata una gara sporca è un po’ fisica – afferma Alessio Castellini – con lo spirito di gruppo siamo riusciti a rimontare nella seconda parte della partita. Il mio obiettivo è quello di rimanere in serie A o comunque giocare in una squadra in serie B che mi consenta continuità di presenze”.

