Fabio Grosso: “Una vittoria che ci dà una bella carica di energia”

Written by Antonio Tognoli• 5:36 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Fabio Grosso commenta nel dopo gara nella sala stampa della Cetilar Arena la vittoria del Sassuolo, a Pisa, la seconda consecutiva in campionato dopo quella ottenuto contro la Cremonese, la settimana scorsa.

di Antonio Tognoli

“Questa vittoria è una bella carica di energia. Abbiamo ottenuto una bella vittoria. Tante cose sono da tenere oggi, ma tante le dobbiamo migliorare. Quando durante la partita abbiamo staccato la spina come ad inizio ripresa, abbiamo rischiato di subire l’avversario, poi però abbiamo ripreso il bandolo della matassa, segnando il terzo gol e sfiorando più volte il quarto“

“Berardi lo conoscete meglio di noi, ha delle qualità tecniche sopra la righe. Quando sta bene sposta la partita. Ci è mancato tanto e ora ce lo teniamo stretto. Contentissimi di averlo nel nostro gruppo. Complimenti a lui e ai suoi compagni perché ricordiamo il calcio è uno sport di squadra e si vince in undici“.

Last modified: Gennaio 31, 2026