Pisa – Sassuolo 1-3. Nerazzurri poco concreti, il Sassuolo ne approfitta e passa all’Arena

Written by Antonio Tognoli• 2:01 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa esce sconfitto (3-1) per mano del Sassuolo. Dopo i primi ottimi 25′ del primo tempo dove la formazione nerazzurra non è riuscita a concretizzare le occasioni create i nerazzurri sono caduti sotto i colpi della formazione di Grosso che si è portata in vantaggio con Berardi al primo vero affondo ed ha raddoppiato con un’autorete fortuita di capitan Caracciolo. Nella ripresa il Pisa è partito forte ed ha trovato la rete dell’1-2 con Aebischer, ha sfiorato il pari con Leris (salvataggio miracoloso di Idzes), ma poi ha dovuto subire la terza rete di Konè e da quel momento purtroppo la partita si è messa tutta dalla parte del Sassuolo che ha sfiorato in più di una circostanza il quarto gol. Gli ingressi dei nuovi arrivati gettati nella mischia nella ripresa da Gilardino, non hanno inciso sul match

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Nelle file nerazzurre non ci saranno per squalifica Calabresi e Gilardino (in panchina va il suo secondo Caridi) . Gli infortuni invece terranno ancora fuori Cuadrado, Vural, Lusuardi, Denoon, Semper e Albiol. Torna tra i convocati invece dopo quattro mesi di assenza Calvin Stengs che inizierà dalla panchina. L’ultima gara in nerazzurro per l’ex Feyenoord nella sconfitta interna contro l’Udinese. Davanti a Scuffet, il nuovo arrivo Bozhinov vince il ballottaggio con il giovane Coppola accanto a capitan Caracciolo (che torna titolare) e Canestrelli. A centrocampo nonostante la diffida Gilardino conferma la coppia Aebischer – Marin, con Tourè a destra eAngori a sinistra. In attacco spazio a Moreo e Tramoni con Meister inizialmente preferito a Rafiu Durosinmi.

QUI SASSUOLO. Anche mister Fabio Grosso ha a che fare con alcune defezioni: Boloca out, mentre ormai la stagione per Pieragnolo e Candè è terminata. Tornano a disposizione Thorstvedt e Berardi entrambi schierati dal primo minuto. Davanti a Muric spazio a Idzes e Muharemovic con Walukiewicz e Doig a completare il pacchetto arretrato. Sulla linea mediana spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. In attacco il tridente Berardi, Laurienté e Pinamonti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurro, Sassuolo in maglia bianca con inserti neroverdi. “Siamo sempre con te e mai ti lascerò“, questo il messaggio alla squadra del tifo caldo nerazzurro prima del calcio d’inizio. Oltre diecimila sugli spalti della Cetilar Arena per questa importante sfida contro il Sassuolo di mister Grosso.

Al 3′ i nerazzurri guadagnano il primo corner sugli sviluppi del quale Bozhinov insacca da pochi passi su cross di Caracciolo, che era stato servito con un bel tocco da Tramoni. Gol annullato però per posizione di offside da Arena. Decisione confermata dopo un breve controllo del VAR. Il Pisa nella fase iniziale mette in difficoltà il Sassuolo: grande pressing e velocità messa in campo dalla squadra di mister Gilardino. Il Sassuolo si affaccia in avanti con un’iniziativa di Berardi, il suo tiro cross non è controllato a dovere da Pinamonti e la difesa nerazzurra spazza. Poco dopo (7′) ci prova anche Aebischer con un destro a giro, che termina sul fondo. Tourè blocca molto bene sull’out di destra Laurienté, peccato che il giocatore numero 15 nerazzurro non sia preciso nell’azione di ripartenza. Pericoloso il Sassuolo poco dopo il quarto d’ora con un bell’inserimento di Laurienté, il suo cross rasoterra è respinto con i piedi da Scuffet. Il Pisa però risponde subito con un bel break di Marin che apre a sinistra palla a Tramoni che carica il destro, palla sul fondo con Muric sulla traiettoria. Aebischer dopo un contrasto rimane a terra per qualche minuto, poi riprende il suo posto. Marin riconquista una bella palla a centrocampo, ma la sua apertura a destra è imprecisa ed il contropiede sfuma. Intanto Thorstvedt è il primo ammonito del match per proteste. Il Pisa ha una grande occasione al 24′: Aebischer verticalizza per Tramoni il quale entra in area, il suo tiro cross viene respinto da Muric e Meister da due passi non riesce ad intervenire. Sul capovolgimento di fronte il Sassuolo però passa: Thorstvedt imbecca Berardi il quale entra in area lascia partire un destro che si insacca sul primo palo: 0-1. Pisa sotto praticamente alla prima vera azione pericolosa. dei neroverdi. Quinta rete in campionato per Berardi. Il Pisa prova subito a rispondere: Muric esce sui piedi di Moreo. Per poco il Sassuolo non raddoppia al 31′: Laurienté sventaglia un ottimo traversone per il piattone destro al volo ancora di Berardi che esce di poco. Poco dopo è ancora Berardi indemoniato oggi, che prova appena dentro l’area con un sinistro a giro, di poco alto sopra la traversa. Il Pisa prova a chiudere il Sassuolo nella propria area di rigore. Tourè recupera un buon pallone sulla tre quarti, ma la manaovra offensiva nerazzurra non ha sbocchi. Konè è il secondo ammonito per la squadra di Grosso per un entrata poco ortodossa su Marin. Dalla punizione ribattuta dalla difesa ospite, Tourè prova il destro di controbalzo, che però termina tra le braccia di Muric. Prima del riposo (45′) Laurientè calcia addosso a Scuffet che tiene a galla il Pisa. Sul corner però, Scuffet esce e respinge, palla a Berardi (46′) che effettua un tiro cross potente, palla che viene deviata da Caracciolo e termina alle spalle di Scuffet: 0-2. Il Sassuolo va al riposo con due gol di vantaggio sul Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Tre cambi per Gilardino dopo l’intervaallo: rimangono negli spogliatoi Canestrelli, Marin e Meister, subentrano Leris, Loyola e Durosinmi. Subito Pisa in avanti con un bello scambio Moreo Leris, il cui destro è bloccato da Muric. I nerazzurri iniziano bene la riprese ed insistono nei loro attacchi. Da una bella azione sulla destra Durosinmi libera con una bella sponda Aebischer, che scarica il destro sotto la traversa: 1-2. Il Pisa la riapre. Primo centro con la maglia del Pisa per Aebischer, il secondo in serie A, sempre con il Sassuolo. L’Arena esulta e spinge la squadra. Sassuolo in difficoltà. Da una ripartenza a destra Leris lanciato a rete da Tourè il numero sette nerazzurro anticipa il portiere Muric, lo scavalca, ma sulla riga di porta in scivolata salva Idzes con una scivolata disperata. La formazione di Grosso si salva. Gli emiliani dopo la paura rimettono la testa fuori dall’area di rigore. Laurientè costringe in angolo Scuffet. Dall’azione da corner possesso della formazione di Grosso. Ripetuto scambio nell’area nerazzurra, con Matic che serve Konè che mette alle spalle di Scuffet: 1-3. Il Sassuolo piazza il tris, proprio nel miglior momento del Pisa che in questo inizio di ripresa aveva costretto gli emiliani sulla difensiva. Al 62′ l’arbitro Arena assegna il rigore al Sassuolo, per un fallo di Tramoni su Laurienté. Richiamato dal VAR torna sulla sua decisione. Fallo fuori area e solo punizione per il Sassuolo. Gli emiliani si rendono ancora pericolosi con un colpo di testa di Pinamonti su un traversone al bacio di Laurienté che termina di poco alto sopra la traversa. Ancora pericoloso il Sassuolo, con un destro di Pinamonti da dentro l’area, palla alta sopra la traversa. Al minuto 72 tre cambi anche per il Sassuolo: dentro Moro, Lipani e Fadera, fuori Pinamonti, Koné e Laurientè. Il Pisa prova a scuotersi. Ci prova con il destro dal limite Tramoni, ma il suo tiro è schermato in angolo. All’80’ Durosinmi lanciato a rete viene fermato fuori area da un’uscita di Muric. Il numero diciassette nerazzurro finisce a terra. Inizialmente Arena fischia un fallo di mano a Durosinmi che non c’è. Poi richiamato al VAR decide per il fuorigioco dell’attaccante nerazzurro e punizione per il Sassuolo. Decisione che ha fatto discutere, in campo e fuori. Nel frattempo Gilardino aveva gettato nella mischia anche Stengs al posto di Angori. Al minuto 90′ cross di Leris da sinistra, stacco di Durosinmi in area, palla sul fondo. Sono gli ultimi assalti del Pisa che non riesce però a “bucare” la difesa emiliana. Dopo sei minuti di recupero finisce 3-1 per il emiliani.

PISA – SASSUOLO 1-3

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli (46′ 7 Leris); 15 Tourè, 6 Marin (46′ 35 Loyola), 20 Aebischer, 3 Angori (84′ 23 Stengs); 32 Moreo (69′ 81 Stojikovic) , 10 Tramoni; 9 Meister (46′ 17 Durosinmi). A disp. 12 Nicolas, 34 Guizzo, 26 Coppola, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 99 Lorran. All. Caridi (Gilardino squalificato).

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné (72′ 35 Lipani); 10 Berardi (83′ 7 Volpato), 99 Pinamonti (72′ 24 Moro), 45 Laurienté (72′ 20 Fadera). A disp. 13 Turati, 16 Zacchi, 17 Paz, 19 Romagna, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 14 Skjellerup, 77 Pierini. All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco (Ass. Bahri-Di Gioia). Quarto uomo: Mariani. VAR Paterna. AVAR Guida.

RETI: 25′ Berardi (S), 46′ aut. Caracciolo (S); 50′ Aebischer (P), 58′ Koné (S)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Thorstvedt (S), Konè (S), Bozhinov (P), Tramoni (P), Touré (P), Moro (S). Angoli 2-5. Rec pt 2′; st 6′. Spettatori 10.185

Last modified: Gennaio 31, 2026