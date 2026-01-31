Written by Gennaio 31, 2026 5:56 pm Pisa SC

Tarik Muharemovic: “Abbiamo colto una vittoria importante, contento del mio percorso”

PISA – Nel dopo gara della Cetilar Arena arriva a parlare della partita vinta contro il Pisa il difensore bosniaco Tarik Muharemovic.

Nel primo tempo abbiamo controllato bene la partita, l’inizio del secondo tempo abbiamo sofferto il Pisa, poi però siamo stati bravi a trovare il terzo gol“.

Sono molto contento della mia stagione, grazie al Sassuolo ho potuto confrontarmi con la serie A e la mia testa adesso è concentrata qui

Sapevamo tutti che vincere sarebbe stato importante, l’abbiamo fatto e siamo contenti. L’obiettivo nostro è la salvezza, poi se arriverà qualcosa di più vedremo più avanti

Complimenti a Muric perchè con le sue uscite e le sue parate, ha dimostrato di essere molto importante per lui

