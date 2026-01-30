Fabio Grosso: “Servirà pareggiare l’energia e la generosità del Pisa, per poi essere bravi a spostare la partita nel momento giusto”

Written by admin• 5:34 pm• Pisa SC

PISA – Mister Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dal Mapei Football Center alla vigilia di Pisa-Sassuolo, partita valida per la 23^ giornata di Serie A, in programma all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani sabato 31 gennaio ore 15. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “www.canalesassuolo.it”

In vista della sfida di domani, il tecnico neroverde ha sottolineato l’importanza del momento: “Ogni partita è un’opportunità e mette in palio punti pesanti. La classifica racconta una parte della storia, le prestazioni un’altra: sappiamo che ci saranno delle insidie, ma vogliamo fare una grande gara“.

Sulle eventuali distrazioni che possono emergere da un mercato aperto : “È un segnale positivo. I ragazzi si sentono coinvolti nel percorso, indipendentemente dal numero di partite giocate. In questo periodo, nonostante le assenze, abbiamo lavorato bene: la differenza la fa sempre la preparazione“.

Giocatori indisponibili: “L’elenco si è ridotto. Restano fuori Candé e Pieragnolo fino a fine stagione. Boloca è tornato ad allenarsi e presto sarà di nuovo a disposizione, per il resto il gruppo è al completo“.

Sulla gara con il Pisa : “I numeri vanno letti e analizzati con attenzione. Ogni gara è difficile e domani servirà pareggiare l’energia e la generosità del Pisa, per poi essere bravi a spostare la partita nel momento giusto. I bilanci si fanno alla fine, ora contano atteggiamento, coraggio e determinazione“.

Su Nzola: “Al momento non è ufficiale e penso ai giocatori che ho a disposizione. Chi arriverà dovrà alzare il livello, intanto chi è qui sta dando risposte importanti, come Lipani, che si è fatto trovare pronto quando ha avuto spazio“.

Nessuna distrazione sugli obiettivi: “Pensare a qualcosa oltre la salvezza non serve. Tutte le partite sono complicate e il nostro obiettivo resta mantenere la categoria“.

Su Berardi: “Sta bene, abbiamo preferito aspettare qualche giorno in più per averlo al meglio. Valuteremo se partirà dall’inizio, parlerò con lui, ma siamo felici di averlo ritrovato“.

Infine, un passaggio su Gilardino e sul valore del gioco di squadra: “Con Alberto c’è stima e un legame speciale. È sempre un piacere ritrovarlo. Gli assist? Essere generosi nel gioco è fondamentale: dai per uno e ricevi per dieci“.

