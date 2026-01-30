Carnevale Gustoso: le eccellenze del territorio sfilano con lo Chef Tomei al Carnevale di Viareggio

Written by admin• 5:03 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

Presso il Food Truck Hospitality in Piazza Mazzini, le produzioni agroalimentari d’eccellenza di Lucca, Pisa e Massa Carrara diventano materia prima per le ricette d’autore dedicate agli ospiti del Carnevale.

VIAREGGIO – Tradizione, spettacolo e sapori autentici si fondono nell’edizione 2026 del Carnevale di Viareggio. Grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Fondazione Carnevale, il Food Truck Hospitality in Piazza Mazzini si conferma il cuore pulsante della promozione territoriale, dove le eccellenze enogastronomiche delle province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara incontrano la creatività dell’alta cucina.

Il cuore dell’iniziativa risiede negli show cooking e nelle degustazioni d’autore curate dallo Chef stellato Cristiano Tomei. Lo Chef ha lavorato in stretta sinergia con le imprese del territorio, selezionando i prodotti messi a disposizione gratuitamente dalle aziende per trasformarli in ricette esclusive che celebrano l’identità locale. Questa attività si inserisce nel solco dei progetti di valorizzazione della filiera agroalimentare portati avanti dall’Ente camerale, come “Il Desco” e “Terre di Pisa Food&Wine”, confermando l’impegno istituzionale nel promuovere i giacimenti gastronomici del territorio in contesti di grande prestigio.

“Grazie al lavoro della Fondazione, il Carnevale di Viareggio ha assunto un rilievo di attrattore turistico internazionale e oggi rappresenta un palcoscenico importante che abbiamo voluto offrire alle imprese del territorio – afferma il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini. Come Camera di Commercio abbiamo aperto la partecipazione a tutte le realtà enogastronomiche di Lucca, Pisa e Massa-Carrara e la risposta di queste 24 aziende, che hanno messo a disposizione gratuitamente i propri prodotti coordinandosi con lo Chef Cristiano Tomei, dimostra il valore della nostra filiera. Questa collaborazione ci permette di trasformare ogni sfilata in un’occasione concreta di promozione per le eccellenze della Toscana Nord-Ovest.”

“Il Carnevale per me è con la lettera maiuscola, è la festa più importante dell’anno, una festa che amo e mi rappresenta, in particolare il mio carnevale, il ‘Carnevale di Viareggio’, chiassoso, grottesco, ironico e popolare. Afferma lo Chef Cristiano Tomei. Sono ormai anni che collaboro, in prima persona e con la mia azienda, con la Fondazione Carnevale, forte dell’amore che mi lega a Viareggio e ai baccanali, e della stima, direi reciproca, che mi lega con la presidente Marialina Marcucci. Quest’anno, a seguito di una cooperazione proficua in altri eventi e di un rapporto sempre più solido, ho deciso di coinvolgere un’istituzione che opera un settore che viaggia in parallelo con la mia attività ed è specchio del nostro territorio, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che ha messo a disposizione un ricco portfolio di aziende. Il famoso KM0 in questo caso sarà appunto la Toscana Nord Ovest e il suo ‘giacimento’ di agricoltori e artigiani che impreziosiranno la mia proposta all’hospitality: per fare qualche esempio, proporrò dei testaroli (Azienda Agricola Biologica ‘La Rita’) al pesto di erbe selvatiche, le borrettane con il miele (Azienda Agricola Valle di Pinino), ravioli ripieni di Parmigiano Reggiano al tartufo (Savini Tartufi s.r.l.), non mancheranno poi affettati, formaggi, pane, dolci, vino, olio, ‘ricchi premi e cotillon’. Chi mi conosce sa che mi piace sorprendere, quindi, non anticipo più niente, vi aspetto e viva il Carnevale!“

Le aziende e i prodotti del territorio

Sono 24 le realtà che hanno risposto alla chiamata della Camera di Commercio, offrendo le proprie produzioni per le creazioni dello Chef Tomei. Dalla provincia di Pisa arrivano il cioccolato di Cecilia Rabassi, il gin alle foglie d’olivo di Holearium, il miele di Valle di Pinino, i tartufi di Savini, le zuppe e salse di RDA Toscana in Tavola, la birra del Birrificio di Buti, i vini della Fattoria Uccelliera, la pasta Bertoli, il caffè Trinci, i liquori e cioccolato di Bottegheria e i dolci di Dolcemania. La provincia di Lucca è rappresentata dai prodotti caseari dell’Az. Agr. Valleverde, la birra della Trattoria La Collina, il gelato di Cremeria Opera, i vini della Fattoria del Teso, i salumi dell’Antica Norcineria, l’eucalipto bio di Oligea, i prodotti agricoli del Distretto Rurale della Versilia, la farina di castagne dell’Associazione Castanicoltori della Lucchesia e le torte d’erbi e le zuppe del Comitato di Aquilea. Da Massa Carrara giungono il lardo dell’Antica Larderia Mafalda, i testaroli dell’Az. Agr. La Rita, la Marocca di Casola e i vini della Fattoria Ruschi Noceti.

