Alberto Gilardino: “Con il Sassuolo per dare continuità a ciò che abbiamo fatto fino ad ora”

Written by Antonio Tognoli• 2:02 pm• Pisa SC

PISA – Il mister nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato attraverso i canali societari alla vigilia della gara del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra Sassuolo e Pisa in programma nel posticipo serale di lunedì 24 novembre ore 20,45.

di Maurizio Ficeli

Il mister biellese fa un bilancio post sosta: “Bisogna cercare di essere bravi a riattaccare la spina on questa ripresa di campionato, non solo dal punto di vista agonistico ma soprattutto in quello di testa, poiché queste due settimane di sosta ci hanno permesso di lavorare con i giocatori rimasti a Pisa, mentre coloro che sono stati convocati in Nazionale sono rientrati da poco, quindi dobbiamo essere tutti pronti al fine di dare continuità a ciò che abbiamo fatto fino ad ora .”

La prima vittoria in campionato: “Tre punti importanti conquistati con determinazione, dove siamo stati bravi a conquistare quelle che ci è mancato nelle gare passate, anche se la squadra aveva già dato segnali importanti“

La sfida del “Mapei” con il Sassuolo: “Dobbiamo essere bravi a dare continuità alle nostre prestazioni ed a riattaccare da subito l’interruttore a livello emotivo e di presenza all’interno della partita contro il Sassuolo, questo spirito sarà assolutamente determinante e fondamentale,anche se ci sono stati giocatori che sono tornati dalla nazionale, ma coloro che sono rimasti hanno lavorato molto bene!Abbiamo anche disputato un’amichevole contro la Carrarese che ci ha permesso di mettere minutaggio nelle.Detto questo,in base a ciò farò le valutazioni per lunedì sera.”

Il Sassuolo: “Sta facendo bene è una squadra che ha qualità, e che ha tanti giocatori che hanno fatto per tanti anni la massima serie , giocatori fisici, ed un allenatore che ha vinto il campionato di B e quest’anno sta facendo molto bene come Fabio Grosso e ha dato un’identità alla propria squadra, ragion per cui sarà una partita sicuramente con tantissime insidie, a cui noi dovremmo farci trovare pronti nel modo migliore a livello di atteggiamento.”

Sull’assenza dei tifosi: “Mi dispiace che non ci saranno perché sappiamo che sarebbero venuti veramente in tanti, ma nello stesso tempo so la passione e l’amore che hanno per questi colori, per la maglia. A noi ci gratifica la loro presenza ed incitamento prima della partenza per Sassuolo e mi auguro che possano tornare in trasferta quanto prima“.

