Fabio Grosso: “Abbiamo vinto meritatamente giocando una grande partita”

REGGIO EMILIA – Nel dopo gara di Sassuolo – Pisa mister Fabio Grosso ha analizzato la vittoria dei suoi.



“Oggi voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi per la straordinaria partita disputata. Siamo riusciti a sfatare il tabù che ci vedeva in difficoltà contro le squadre di alta classifica, conquistando una vittoria meritata. Il primo tempo si è chiuso con un vantaggio di un solo gol, che ci stava stretto per quanto mostrato sul campo. Nel finale abbiamo saputo resistere alla loro pressione, portando a casa un risultato importante e assolutamente meritato”

“Ancora una volta siamo stati solidi in difesa, mantenendo la porta inviolata, dimostrando grande concentrazione contro un avversario di livello. Abbiamo gestito bene la gara e imposto il nostro gioco. Non mi pongo un obiettivo preciso in termini di punti, ma l’unico pensiero ora è affrontare al meglio la prossima partita, che sarà molto impegnativa. Continueremo a dare il massimo e alla fine del campionato tireremo le somme”.

