“Calci tra le stelle”, alla Pieve un incontro alla scoperta dell’interferometro Virgo

Written by Redazione• 8:18 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Giovedì 25 giugno, dalle ore 17.45, il Circolo ARCI La Pieve di via Roma 54 a Calci ospiterà “Calci tra le stelle”, un incontro dedicato alla scoperta dell’interferometro Virgo, l’osservatorio astronomico gravitazionale europeo che studia stelle di neutroni e buchi neri e rappresenta una delle eccellenze scientifiche del territorio pisano nel mondo.

L’appuntamento sarà un’occasione per incontrare ricercatrici e ricercatori che abitano nel comune della Valgraziosa e approfondire, con un linguaggio accessibile, il lavoro svolto all’interno dell’osservatorio, gestito dal Consorzio EGO.

All’iniziativa sarà presente anche la sindaca neoeletta di Calci, Valentina Ricotta.

L’evento è organizzato dal Circolo ARCI La Pieve con il patrocinio del Comune di Calci, del CRAL EGO-VIRGO e del Consorzio EGO.

Per informazioni è possibile contattare il numero 050 937877 oppure scrivere a cral@ego-gw.it.

Last modified: Giugno 24, 2026