Grande tifo nerazzurro al “Mapei” malgrado la sconfitta

Written by admin• 7:07 pm• Nuova Categoria

REGGIO EMILIA – Trasferta in massa quella dei tifosi nerazzurri in quel di Reggio Emilia per la sfida dell’anno con la capolista Sassuolo. Pulmman, auto private e minivan hanno solcato l’autostrada della CISA per essere presenti al “Mapei Stadium” in oltre 6800.

di Maurizio Ficeli

Tanti i pulman organizzati, da quelli del Centro Coordinamento di Liana Bandini, al Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, alla Gradinata di Alessio Pellegrini ed al Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi.

Presenti in massa i Gruppi della Nord, i Club di Ponsacco, il Gruppo San Romano di Sergio, Fasano, i Pisani in Versilia, i Pisani al Nord ed i Pisani a Roma ed uno striscione del Cep.

Bello il colpo d’occhio creato dalla tifoseria nerazzurra, divisa in due settori. Pareva davvero di giocare all’Arena. Cori poderosi all’ingresso della squadra in campo: “Siamo qui perché devi vincere il tutto inframezzato da una coreografia di bandiere nerazzurre e rossocrociate. Una presenza, quella della tifoseria nerazzurra, che ha letteralmente sovrastato la sparuta rappresentanza del tifo locale. Inizia la gara con una bella coreografia con strisce nerazzurre con uno striscione “IL NERAZZURRO DELLA MIA SCIARPA OVUNQUE PORTERÒ“. E con esso ha inizio la rumba del tifo nerazzurro.

“Ale, ale il Pisa ole!! ” seguito da “Forza dai, magico Pisa facci un gol”. La gara ha dei buoni ritmi ed il popolo di fede nerazzurra continua con il sostegno all’undici di Inzaghi “Segna per noi, la Nord è qui con te”. La gara è ferma sul pari ma non è assolutamente fermo il tifo nerazzurro “Forza Pisa dai, noi non ti lasceremo mai”. Ma al 22′ il Pisa va in svantaggio con un gol del neroverde Luca Moro, ma i decibel del tifo nerazzurro salgono di intensità :”Non ti arrendere mai, siamo sempre con te e mai ti lascerò”. Il Pisa prova a reagire alla ricerca del pari mentre si alza il coro “E quando il Pisa segnerà, tutto lo stadio esploderà, in un boato che farà tremar la terra ed il mar!!”.

La rumba dei cori a sostegno della squadra di Pippo Inzaghi va avanti imperterrita, insieme ad un “Pisa, Pisa” scandito da tutti i settori dove erano presenti i supporters giunti dalla città della Torre Pendente. Si va al riposo con il Pisa in svantaggio, incoraggiato comunque dai propri tifosi. Inizia la ripresa e con essa si fa ancora più incessante il sostegno verso i nerazzurri “Forza Pisa facci un gol, fallo per la curva nord, quando in campo scenderai, non ti lasceremo mai, noi saremo sempre qua”.

Tifosi commoventi davvero, che hanno incitato fino alla fine la squadra, purtroppo è finita con una sconfitta, ma non bisogna abbattersi. La Curva alla fine canta un “Vi volgiamo così” che dice tutto. Andiamo ad affrontare lo Spezia con sei punti di vantaggio. Sfruttiamo questa situazione. Abbiamo tutte le carte in regola per rifarci. Forza Ragazzi!!

Last modified: Marzo 2, 2025