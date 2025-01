Fabbrini (FdI): “Approvata all’unanimità la mozione per la sensibilizzazione sul primo soccorso e i defibrillatori”

Written by admin• 10:56 am• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini, Consigliere comunale di San Giuliano Terme (Fratelli d’Italia).

"Soddisfatto per l'approvazione unanime della mozione sui corsi di primo soccorso"

primo soccorso”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione unanime della mozione che ho presentato, che riguarda la sensibilizzazione sui corsi di primo soccorso BLS e BLSD. Un sentito ringraziamento va al consiglio comunale per aver riconosciuto l’importanza di questa iniziativa.” Con queste parole, Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme e membro di Fratelli d’Italia, ha commentato l’approvazione della mozione avvenuta ieri in consiglio comunale. “L’obiettivo di questa mozione è sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle tecniche di primo soccorso e diffondere la conoscenza del Defibrillatore Automatico Esterno, affinché sempre più persone siano pronte a intervenire in caso di emergenza.“

La mozione, in particolare, impegna il Sindaco e la giunta a invitare le associazioni sportive locali a organizzare corsi di primo soccorso per i propri tesserati, a predisporre corsi accessibili alla cittadinanza con provider riconosciuti per la formazione BLS e BLSD, a promuovere l’installazione dei defibrillatori DAE e a diffondere ampiamente i nuovi numeri di emergenza e della guardia medica.

“Sono convinto che questo rappresenti un importante passo avanti per la comunità di San Giuliano Terme e possa diventare un modello virtuoso da seguire anche per altre amministrazioni locali“, ha concluso Fabbrini.

