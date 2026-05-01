Eusebio Di Francesco: “Vittoria di vitale importanza per noi. Il Pisa non merita la classifica che ha”

Written by Redazione• 11:15 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Eusebio Di Francesco commenta la vittoria del Lecce sul campo del Pisa.

di Antonio Tognoli

“E’ stata una partita in cui abbiamo mostrato i difetti della gara di Verona. Stasera nella ripresa ho dato degli accorgimenti ai ragazzi. E’ una vittoria di vitale importanza per noi. Il Pisa non merita i diciotto punti che ha in classifica, quest’anno ha messo in difficoltà diverse squadre e anche stasera dopo il nostro vantaggio ha trovato subito il pareggio che poteva tagliarci le gambe ed invece i ragazzi sono stati bravi. Questa squadra è nata con il DNA di combattere fino alla fine e questo sarà“.

“I quattro punti conquistati con Verona e Pisa teniamoceli stretti. Le prossime gare, le giocheremo tutte per vincerle e anche con la Juventus renderemo cara la pelle, statene certi“

Last modified: Maggio 1, 2026