Giovanni Corrado: “Una serata non felice. Per il futuro Pisa ha una proprietà forte e può stare tranquilla”

Written by Redazione• 11:43 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la sconfitta dei nerazzurri nel dopo gara di Pisa – Lecce l’amministratore delegato del Pisa Sc Giovanni Corrado che ha fatto un escursus sulla stagione del Pisa in A, sulla mancata salvezza e su quello che potrà essere il futuro.

di Antonio Tognoli

“Stasera è arrivato il verdetto che aspettavamo da qualche settimana. Non è una serata sicuramente felice. Ci è mancata l’esperienza di serie A. Pisa deve essere contenta di questo gruppo di ragazzi. Il pubblico ha dimostrato di essere da massima serie. Ci siamo riscontrati in una realtà come la serie A che è molto competitiva. Non siamo riusciti a contrastarla anche se abbiamo fatto di tutto. Per quanto riguarda il futuro Pisa ha una proprietà forte e può stare serena. Quando siamo arrivati la serie B era un sogno, la serie A un miraggio. Mi sento di dire che adesso non è più cosi e questo vuol dire che le cose sono cambiate. Oggi abbiamo tanti ragazzi giovani che daranno continuità al nostro futuro. Dobbiamo cercare di pensare un pò di più alla foresta rispetto agli alberi. La società ha una proprietà forte e con questo dobbiamo iniziare a programmare il futuro. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate ed a polemizzare su alcuni ragazzi che al momento stanno deludendo. L’esempio lampante è Moreo che spesso è stato criticato nella stagione con Aquilani per poi disputare dei campionati importanti. Lui è veramente un giocatore speciale che però in passato è stato duramente criticato. Non sempre volere è potere in serie A. Tanti ragazzi da noi contattati in estate tra Pisa e Cremona hanno scelto Cremona. Non è facile fare calcio a volte rischiando anche di mettere a repentaglio la salute della società e del progetto“.

Last modified: Maggio 1, 2026