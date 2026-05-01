Incendio sul Monte Faeta. Situazione in miglioramento. Restano però evacuate le aree nord di Via Trieste. Tutte le info

SAN GIULIANO TERME – Si è chiusa alle ore 21 di venerdì 1 maggio la riunione fiume di oltre tre ore con la Prefettura e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha confermato i contenuti della bozza di ordinanza già pronta dalle ore 17:30, dopo le iniziali resistenze.
La situazione sta migliorando, ma non è ancora tornata completamente alla normalità. Dopo un’intera giornata di interventi intensi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e volontari antincendio, l’emergenza si è notevolmente ridotta.
Questa sera restano ancora evacuate, in via precauzionale, le aree a nord di via Trieste, ossia:
- Via delle Casette
- Località Sugherone (viabilità privata)
- Via del Tommasone
- Via Casale di Valle
- Via vicinale per Monte Castellare
- Passo Bellugello
- Passo Vecchio Frantoio
- Via Valligiana
- Via di Ragnaia
- Via Possenti (lato monte da intersezione con Via del Fondo)
- Passo dei Cesti
- Via del Fondo
- Via Barachini (lato monte dal fontanello pubblico)
- Via Martiri della Libertà
- Località Palamidessi
Via Trieste deve essere lasciata sgombera dalle auto, pertanto è interessata dal divieto di sosta su entrambi i lati.
Alle persone fragili che attualmente sono presso le strutture sanitarie o nei centri di raccolta comunali, sarà garantita la permanenza nelle stesse.
Il Comune di San Giuliano Terme ringrazia tutti gli operatori e volontari impegnati sul campo.Last modified: Maggio 1, 2026