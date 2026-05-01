Incendio sul Monte Faeta. Situazione in miglioramento. Restano però evacuate le aree nord di Via Trieste. Tutte le info

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SAN GIULIANO TERME – Si è chiusa alle ore 21 di venerdì 1 maggio la riunione fiume di oltre tre ore con la Prefettura e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha confermato i contenuti della bozza di ordinanza già pronta dalle ore 17:30, dopo le iniziali resistenze.

La situazione sta migliorando, ma non è ancora tornata completamente alla normalità. Dopo un’intera giornata di interventi intensi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e volontari antincendio, l’emergenza si è notevolmente ridotta.

Questa sera restano ancora evacuate, in via precauzionale, le aree a nord di via Trieste, ossia:

Via delle Casette

Località Sugherone (viabilità privata)

Via del Tommasone

Via Casale di Valle

Via vicinale per Monte Castellare

Passo Bellugello

Passo Vecchio Frantoio

Via Valligiana

Via di Ragnaia

Via Possenti (lato monte da intersezione con Via del Fondo)

Passo dei Cesti

Via del Fondo

Via Barachini (lato monte dal fontanello pubblico)

Via Martiri della Libertà

Località Palamidessi

Via Trieste deve essere lasciata sgombera dalle auto, pertanto è interessata dal divieto di sosta su entrambi i lati.

Alle persone fragili che attualmente sono presso le strutture sanitarie o nei centri di raccolta comunali, sarà garantita la permanenza nelle stesse.

Il Comune di San Giuliano Terme ringrazia tutti gli operatori e volontari impegnati sul campo.

Last modified: Maggio 1, 2026