Written by Maggio 1, 2026 9:27 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Incendio sul Monte Faeta. Situazione in miglioramento. Restano però evacuate le aree nord di Via Trieste. Tutte le info

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SAN GIULIANO TERME – Si è chiusa alle ore 21 di venerdì 1 maggio la riunione fiume di oltre tre ore con la Prefettura e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha confermato i contenuti della bozza di ordinanza già pronta dalle ore 17:30, dopo le iniziali resistenze.

La situazione sta migliorando, ma non è ancora tornata completamente alla normalità. Dopo un’intera giornata di interventi intensi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e volontari antincendio, l’emergenza si è notevolmente ridotta.

Questa sera restano ancora evacuate, in via precauzionale, le aree a nord di via Trieste, ossia:

  • Via delle Casette
  • Località Sugherone (viabilità privata)
  • Via del Tommasone
  • Via Casale di Valle
  • Via vicinale per Monte Castellare
  • Passo Bellugello
  • Passo Vecchio Frantoio
  • Via Valligiana
  • Via di Ragnaia
  • Via Possenti (lato monte da intersezione con Via del Fondo)
  • Passo dei Cesti
  • Via del Fondo
  • Via Barachini (lato monte dal fontanello pubblico)
  • Via Martiri della Libertà
  • Località Palamidessi

Via Trieste deve essere lasciata sgombera dalle auto, pertanto è interessata dal divieto di sosta su entrambi i lati.

Alle persone fragili che attualmente sono presso le strutture sanitarie o nei centri di raccolta comunali, sarà garantita la permanenza nelle stesse.

Il Comune di San Giuliano Terme ringrazia tutti gli operatori e volontari impegnati sul campo.

Last modified: Maggio 1, 2026
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