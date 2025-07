Estate a Fornacette: due serate all’insegna di musica, divertimento e socialità

Written by admin• 3:17 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA- L’estate di Fornacette si prepara a vibrare di energia positiva con due eventi imperdibili nell’ambito de “Le Notti di Fornacette”, frutto della proficua collaborazione tra il Centro Commerciale Naturale di Fornacette (CCN), il Comune di Calcinaia e Confesercenti. Gli appuntamenti sono stati presentati nella conferenza stampa svoltasi nella Sala Consiliare del Municipio, alla quale hanno partecipato il Sindaco Cristiano Alderigi, il Vicesindaco e Assessore al Commercio Flavio Tani, e la Presidente del CCN Romina Zanobini.

Entrambe le serate si terranno di venerdì, nel suggestivo scenario del Museo della Bicicletta in Piazza Fausto Coppi, e promettono momenti di divertimento e convivialità non solo per i cittadini di Calcinaia, ma anche per quelli dei comuni limitrofi.

Il primo appuntamento, venerdì 11 luglio 2025 alle 19:30, sarà un vero e proprio tuffo negli anni ’70 e ’80: Piazza Fausto Coppi si trasformerà in una discoteca all’aperto con il DJ set di Radio Mitology 70-80. La musica, curata da Fabio Lenzi e animata dall’energia di Barsa MC, riproporrà i brani che hanno segnato una stagione storica per la musica italiana e mondiale, coinvolgendo anche le nuove generazioni. Come ha spiegato il Vicesindaco Tani, sarà una serata di svago e allegria, arricchita da un aperitivo offerto dai commercianti con la formula tagliere più bevuta a prezzo speciale. L’ingresso è libero con offerta, ma è consigliata la prenotazione per l’apericena, al fine di garantire un servizio organizzato.

Il secondo evento, attesissimo, si terrà venerdì 25 luglio 2025 dalle 19:00: un inedito e divertente Carnevale Estivo animerà Piazza Fausto Coppi. Il Vicesindaco Tani invita tutti a partecipare mascherati, pronti a divertirsi senza limiti e ad esprimere liberamente la propria creatività. Durante la serata verranno assegnati premi alle maschere più originali, divertenti e simpatiche, per rendere la festa ancora più coinvolgente. Come ha sottolineato la Presidente Zanobini, si tratta di un’occasione preziosa per condividere momenti di gioia e portare entusiasmo a Fornacette.

Questi eventi rappresentano molto più di semplici occasioni di svago: sono un segnale positivo e un’opportunità di coesione per il territorio. Il Sindaco Alderigi ha evidenziato come le iniziative favoriscano la socializzazione tra cittadini di Fornacette, Calcinaia e dintorni, valorizzando il lavoro del Centro Commerciale Naturale.

Il Vicesindaco Tani ha inoltre ricordato quanto sia importante la vicinanza tra commercianti e comunità, sottolineando il ruolo fondamentale del commercio di vicinato nel sostenere il territorio.

Romina Zanobini ha ringraziato il Comune di Calcinaia per il supporto nella promozione degli eventi, Confesercenti Valdera per il contributo organizzativo e tutti i commercianti che, con tempo e idee, hanno reso possibili queste iniziative.

Il Sindaco Alderigi ha concluso la conferenza ribadendo l’importanza, soprattutto in questo momento storico, di momenti come questi, che attraverso musica e divertimento contribuiscono a rafforzare i legami sociali della comunità.

L’appuntamento è quindi per venerdì 11 e venerdì 25 luglio, sempre di fronte al Museo della Bicicletta di Fornacette.

