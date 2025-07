Discover the hidden beauty of Tuscany”: il nuovo video che racconta Calci

Written by admin• 3:06 pm• Calci, Attualità, Cultura

CALCI- “Calci, discover the hidden beauty of Tuscany” è il titolo del nuovo video promozionale realizzato per il Comune di Calci dal videomaker locale Luca Zurrida. Un invito a scoprire, durante tutto l’anno, le meraviglie della Valgraziosa: paesaggi mozzafiato, eventi culturali e una comunità viva e accogliente.

«Crediamo da sempre – dichiara il sindaco Massimiliano Ghimenti – che il turismo rappresenti un elemento chiave per lo sviluppo economico locale. Fin dal nostro primo mandato abbiamo lavorato a una strategia di promozione che andasse oltre la straordinaria Certosa e i suoi due musei, valorizzando anche la rete sentieristica del Monte Pisano, l’eccellenza delle strutture ricettive e gastronomiche, e la qualità della vita che offre Calci, animata da una comunità straordinariamente attiva».

Il nuovo video si inserisce nel solco delle precedenti produzioni: il primo, “Calci, vietato abituarsi alla bellezza” di Lavinia Baroni, realizzato all’inizio del primo mandato, e quello più recente firmato in collaborazione con il duo comico toscano Du’ova, pensato per rivolgersi anche al pubblico nazionale e regionale.

«All’inizio di questo terzo mandato – prosegue il sindaco – rilanciamo la promozione turistica con un nuovo video. Ringraziamo Luca Zurrida per il lavoro svolto: attraverso le immagini racconta una Calci viva in ogni stagione dell’anno, tra natura, cultura, paesaggi e socialità. I dati positivi sulle presenze confermano che siamo sulla strada giusta, per questo continueremo a lavorare in sinergia con il tessuto economico locale».

«Con questo progetto – racconta Luca Zurrida – ho voluto rendere omaggio al paese dove sono nato e cresciuto. Le riprese coprono l’intero arco dell’anno, per restituire la varietà di esperienze che Calci offre: dalla bellezza dei paesaggi alla ricchezza degli eventi, sempre molto partecipati da residenti e turisti».

«Spero che il video riesca a trasmettere emozioni a chi lo guarda», conclude Zurrida, «e ringrazio l’Amministrazione comunale per l’opportunità e per il costante impegno a favore della cultura e della socialità».

Il video è visibile sul canale YouTube del Comune di Calci: https://youtu.be/GohBz0VDF-w

