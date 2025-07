La ricerca toscana protagonista all’Expo di Osaka con T-POWER: innovazione, salute e cultura in vetrina globale

Written by admin• 7:53 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La scienza e l’innovazione firmate Toscana approdano in Giappone. Il 17 e 18 luglio il Padiglione Italia all’Expo di Osaka ospiterà “T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives”, un progetto che unisce tecnologia avanzata, salute e arte, nel segno dell’eccellenza scientifica del territorio.

L’iniziativa nasce da un partenariato guidato dall’Università di Firenze, con la partecipazione delle Università di Pisa, Siena e per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e del CNR – Istituto Nazionale di Ottica. Il progetto si ispira al modello collaborativo del Tuscany Health Ecosystem (THE), finanziato dal PNRR, che promuove l’integrazione tra università, ricerca, imprese, sanità e comunità.

Cuore del progetto sono la medicina di precisione, la robotica applicata alla salute, le soluzioni assistive e il benessere sociale, temi che verranno raccontati attraverso una serie di esperienze immersive, incontri scientifici e workshop.

All’interno dello spazio T-POWER sarà visibile una video-installazione permanente, a cura dell’Università di Firenze, che illustrerà l’approccio toscano alle Life Sciences, declinato secondo i tre pilastri dell’Expo: saving lives, empowering lives, connecting lives. Un racconto visivo che integra scienza, innovazione e patrimonio culturale locale.

Il contributo dell’Università di Pisa

L’Università di Pisa cura l’allestimento interattivo dedicato ai prototipi, con dimostrazioni dal vivo presentate da ricercatori e ricercatrici coinvolti nel progetto THE. Tra le tecnologie esposte, anche un’esperienza in Realtà Aumentata per simulare sistemi di guida alla chirurgia, realizzata dal professor Vincenzo Ferrari e dalla dottoressa Marina Carbone.

«Abbiamo voluto offrire un’esposizione dinamica e accessibile – afferma Vittoria Raffa, delegata del rettore alla ricerca in ambito Life Sciences – per mostrare in modo concreto l’impatto della tecnologia sulla salute e sul benessere. Le soluzioni biomediche che presentiamo dimostrano la forza della ricerca applicata e la capacità di dialogare a livello internazionale».

Scienza in dialogo globale

Nel pomeriggio lo spazio T-POWER ospiterà workshop tematici coordinati dal CNR di Pisa, con focus su oncologia, neuroscienze, radioterapia avanzata, invecchiamento attivo e medicina personalizzata. Saranno momenti di confronto con università, centri di ricerca e imprese giapponesi, per creare nuove sinergie scientifiche internazionali.

T-POWER si propone così come un hub globale dell’innovazione sanitaria, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, portando la visione toscana nel mondo: un modello integrato di innovazione al servizio delle persone, delle comunità e del futuro.

