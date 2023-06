Espulso soggetto irregolare dalle Volanti della Polizia Stradale

Scritto da admin• 5:30 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La pattuglia di zona della Squadra Volanti della Questura ha sottoposto a controllo un soggetto nordafricano, che si aggirava con fare sospetto in via del Nugolaio.

L’ uomo, identificato per un tunisino 21enne con all’ attivo già diversi precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, atti persecutori e reati contro la persona, già noto ai poliziotti intervenuti perché indagato per stalking nei confronti della sua ex compagna, è stato accompagnato in Questura perché clandestino sul territorio nazionale, dove ha trascorso la notte.

I poliziotti, vista la caratura del personaggio, hanno chiesto ed ottenuto il nulla osta alla espulsione da parte dell’ Autorità giudiziaria, visto che il tunisino è sotto processo per le vicende di cui sopra, nonché ottenuto un posto al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Potenza, dove in giornata una pattuglia della Polizia di Stato lo sta accompagnando e da dove sarà definitivamente espulso alla volta di Tunisi

Last modified: Giugno 7, 2023