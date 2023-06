“È un lavorone”, il libro di Pierpaolo Corradini, foto di Rudy Pessina

Scritto da admin• 5:20 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – In uscita in questi giorni per le edizioni Il Campano il nuovo libro di Pierpaolo Corradini, che ha intervistato 44 personaggi più e meno noti nel tentativo di delineare il concetto di “pisanità”.

È possibile trovare degli atteggiamenti, dei comportamenti o addirittura una filosofia di vita che contraddistingua un pisano o una pisana? Com’è cambiata Pisa negli ultimi 50 anni e quali sono state le principali trasformazioni in ambito economico, sociale e urbanistico?

Dall’ottantanovenne ex sindaco Luigi Bulleri al trentacinquenne direttore artistico del Teatro Nuovo, Carlo Scorrano, il racconto procede nel rigoroso ordine anagrafico dei suoi protagonisti evidenziando luci ed ombre della città. L’autore cerca di restituire un’immagine che se non è quella della Pisa reale, certamente lo è della Pisa percepita da chi la città la vive da sempre. Una breve autobiografia accompagna le voci di ogni personaggio, che si mischiano alle storie, ai ricordi, alle opinioni su chi siamo davvero, su cosa è stato fatto e su cosa sarebbe ancora possibile fare. Pizzaioli, professoresse, scrittori, bancarellai, giornalisti e pasticceri, ciascuno accompagnato da un ritratto del fotografo Rudy Pessina. Un insieme di persone molto eterogeneo con differenti modi di vedere la città e la pisanità, almeno apparentemente. Il tutto condito con un po’ di “pisanate”, dal piatto tipico preferito all’espressione dialettale più simpatica o più frequente.

Il libro verrà presentato da Renata Pepicelli insieme ai due autori giovedì 8 giugno alle ore 18.30 presso l’anfiteatro del Centro SMS.

Last modified: Giugno 8, 2023