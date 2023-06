Tamponamento multiplo e tre auto carbonizzate in superstrada

Scritto da admin• 7:58 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Tamponamento multiplo sulla FI-PI-LI dove tre auto sono rimaste carbonizzate dopo uno scontro. È successo mercoledì 7 giugno intorno alle ore 18.20 all’altezza dello svincolo di San Piero a Grado, direzione Pisa.

I feriti per fortuna non sono gravi. Una delle autovetture ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le persone fuori dai rispettivi abitacoli delle auto.



Secondo le prime ricostruzioni e i primi rilevamenti, la prima macchina coinvolta si sarebbe arrestata per lo scoppio di una gomma e di conseguenza fermata sulla corsia di emergenza. La seconda autovettura avrebbe tamponato il primo veicolo e preso fuoco. Il conducente, (una persona anziana) è ricoverato in ospedale. I conducenti della prima e della terza auto invece non hanno riportato gravi conseguenze ma tanta paura.

