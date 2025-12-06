Written by Dicembre 6, 2025 9:43 am Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Esperienze per il Futuro: coltiva le tue passioni e costruisci il tuo futuro con il volontariato”

CASCINA Mercoledì 10 dicembre alla Biblioteca Comunale di Cascina, andrà in scena un dialogo fra giovani volontari per scoprire come l’impegno sociale può fare la differenza, sviluppare competenze e aprire nuove strade per lo studio e il lavoro.

Come può una passione per l’arte, l’ambiente, lo sport o la tecnologia trasformarsi in una competenza reale, utile per il futuro e per il lavoro? E come possono i giovani diventare protagonisti attivi della propria comunità? Lo scopriremo mercoledì 10 dicembre alle 17.30 alla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Cascina. L’incontro, dal titolo “Esperienze per il Futuro: coltiva le tue passioni e costruisci il tuo futuro con il volontariato”, è un’occasione aperta a tutti i giovani interessati a scoprire le opportunità offerte dal volontariato e dal servizio civile sul territorio.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto G.A.P. (Giovani Autonomia Partecipazione), un’iniziativa avviata allo spazio giovani “Immagina” del Circolo Primavera e resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione con il Comune di Cascina: un progetto nato proprio per “colmare il gap” tra i giovani e il mondo delle opportunità, offrendo percorsi di orientamento, laboratori e spazi di partecipazione attiva. Non una conferenza, ma un dialogo tra pari, un momento di scambio e confronto che si svilupperà grazie alla conduzione della redazione di Cactus 2.0, il gruppo giovanile “motore” di questa iniziativa: saranno loro a raccontare le proprie esperienze, a coinvolgere altri giovani volontari attivi nell’associazionismo e nel servizio civile, a condividere punti di vista e a spiegare come l’impegno nel volontariato possa arricchire il proprio bagaglio di competenze (le soft skills), favorire l’autonomia e aiutare a definire il proprio percorso formativo e professionale.

L’incontro è organizzato dal Circolo Primavera in collaborazione con l’associazione Alipes, il Liceo Artistico “Russoli” di Cascina e Pisa, il Comitato ARCI di Pisa e dell’Alta Val di Cecina, Legambiente e ACLI provinciali di Pisa. Interverranno i referenti delle associazioni coinvolte e l’assessora Giulia Guainai in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cascina. L’evento è un invito a tutti i giovani a mettersi in gioco e a scoprire come “colmare il gap” per costruire il proprio futuro. Per portare il tuo contributo, una testimonianza o entrare in contatto con lo spazio “Immagina”, segui il codice QR presente sulla locandina o scrivi a formazione@gmail.com.

