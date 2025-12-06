Written by admin• 9:43 am• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Mercoledì 10 dicembre alla Biblioteca Comunale di Cascina, andrà in scena un dialogo fra giovani volontari per scoprire come l’impegno sociale può fare la differenza, sviluppare competenze e aprire nuove strade per lo studio e il lavoro.

Come può una passione per l’arte, l’ambiente, lo sport o la tecnologia trasformarsi in una competenza reale, utile per il futuro e per il lavoro? E come possono i giovani diventare protagonisti attivi della propria comunità? Lo scopriremo mercoledì 10 dicembre alle 17.30 alla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Cascina. L’incontro, dal titolo “Esperienze per il Futuro: coltiva le tue passioni e costruisci il tuo futuro con il volontariato”, è un’occasione aperta a tutti i giovani interessati a scoprire le opportunità offerte dal volontariato e dal servizio civile sul territorio.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto G.A.P. (Giovani Autonomia Partecipazione), un’iniziativa avviata allo spazio giovani “Immagina” del Circolo Primavera e resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione con il Comune di Cascina: un progetto nato proprio per “colmare il gap” tra i giovani e il mondo delle opportunità, offrendo percorsi di orientamento, laboratori e spazi di partecipazione attiva. Non una conferenza, ma un dialogo tra pari, un momento di scambio e confronto che si svilupperà grazie alla conduzione della redazione di Cactus 2.0, il gruppo giovanile “motore” di questa iniziativa: saranno loro a raccontare le proprie esperienze, a coinvolgere altri giovani volontari attivi nell’associazionismo e nel servizio civile, a condividere punti di vista e a spiegare come l’impegno nel volontariato possa arricchire il proprio bagaglio di competenze (le soft skills), favorire l’autonomia e aiutare a definire il proprio percorso formativo e professionale.

L’incontro è organizzato dal Circolo Primavera in collaborazione con l’associazione Alipes, il Liceo Artistico “Russoli” di Cascina e Pisa, il Comitato ARCI di Pisa e dell’Alta Val di Cecina, Legambiente e ACLI provinciali di Pisa. Interverranno i referenti delle associazioni coinvolte e l’assessora Giulia Guainai in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cascina. L’evento è un invito a tutti i giovani a mettersi in gioco e a scoprire come “colmare il gap” per costruire il proprio futuro. Per portare il tuo contributo, una testimonianza o entrare in contatto con lo spazio “Immagina”, segui il codice QR presente sulla locandina o scrivi a formazione@gmail.com.

