San Giuliano Terme verso i nuovi emblemi araldici: trasmesse le miniature alla Presidenza del Consiglio

Written by admin• 9:42 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Si avvicina al traguardo il percorso che porterà San Giuliano Terme ad avere i nuovi emblemi araldici ufficiali, quelli propri di un Comune insignito del titolo di “Città”. Le miniature dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono state completate e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze.

Le tre miniature, realizzate a mano dallo Studio 17 di Sbrana e Mallegni di Pontasserchio con tecnica mista (acquerello e matita), rappresentano l’ultima tappa prima della concessione ufficiale degli emblemi che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica. Le opere sono state eseguite nel rispetto dell’iconografia dell’antico stemma del Comune e delle direttive ministeriali.

Il percorso è iniziato nell’agosto 2024, all’indomani della concessione del titolo onorifico di “Città” (30 aprile 2024) e con l’insediamento della nuova Amministrazione. Successivamente il Comune ha preso contatto con l’Ufficio del Cerimoniale di Stato per avviare la procedura di integrazione degli emblemi.

Lo stemma presenta “di cielo, al torrione, circolare di rosso, cordonato, merlato alla guelfa e aperto nel campo, fondato nella selletta di due monti di verde al naturale, sovrastato da altri due dello stesso, il tutto nascente: ponte di pietra al naturale, murato di nero, a due arcate, posto su di un fiume al naturale”. Il gonfalone e la bandiera sono di colore azzurro.

A fine giugno è arrivato l’invito formale a inviare le miniature dipinte a mano degli emblemi, realizzate nel rispetto dell’iconografia dell’antico stemma comunale e delle direttive ministeriali.

“Dietro questi emblemi c’è un lavoro certosino di ricerca storica”, sottolinea l’Assessore Marco Balatresi, con delega alla semplificazione amministrativa, informatizzazione e trasparenza. “Abbiamo recuperato documenti, ricostruito un percorso rimasto incompiuto e dato finalmente compimento a un’identità visiva che San Giuliano meritava. È stato un iter lungo ma appassionante, che ha richiesto precisione e sensibilità verso la nostra storia. Quando vedremo questi emblemi ufficiali, sapremo che rappresentano davvero chi siamo, con radici antiche e uno sguardo al futuro“.

“Siamo orgogliosi di questo risultato che corona un percorso importante per la nostra comunità”, dichiara il Sindaco Matteo Cecchelli. “Gli emblemi araldici non sono semplici simboli grafici, ma rappresentano l’identità e la storia di San Giuliano Terme. Il torrione, i monti, il ponte sul fiume raccontano chi siamo e da dove veniamo. Questo riconoscimento, che segue il titolo di Città, valorizza ulteriormente il nostro territorio e la nostra comunità. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande competenza e precisione, e il Consiglio Comunale che ha approvato all’unanimità questa importante iniziativa“.

Ora la parola passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica per la concessione formale. Successivamente, i nuovi emblemi saranno recepiti nello Statuto Comunale.

Last modified: Dicembre 6, 2025