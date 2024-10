Esordio amaro per il Futsal Pontedera: sconfitta 7-2 contro l’Audax S. Angelo

Scritto da admin• 5:38 pm• Attualità, Pontedera, Sport

PONTEDERA – Esordio amaro per il Futsal Pontedera, che al debutto in Serie A2 è stato sconfitto 7-2 dall’Audax S. Angelo. Nonostante il risultato negativo, la prestazione dei bianconeri guidati da mister Sardelli ha mostrato aspetti positivi. Sin dall’inizio, Mangione e compagni hanno affrontato la gara con determinazione, senza lasciarsi intimorire dal salto di categoria. I pontederesi hanno messo in evidenza una buona fase difensiva e creato diverse occasioni in contropiede, ma sono mancati nella finalizzazione.

Più concreta è stata invece l’Audax S. Angelo, che ha sbloccato il match con Benigni. Il Futsal Pontedera ha cercato di reagire, ma il portiere avversario Chiarizia ha respinto ogni tentativo. Prima dell’intervallo, i padroni di casa hanno trovato il raddoppio, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

Nella ripresa, i marchigiani hanno allungato ulteriormente fino al 4-0. I bianconeri hanno cercato di riaprire la partita con il portiere di movimento, accorciando le distanze con una rete di Mangione, ma l’Audax S. Angelo ha gestito bene il vantaggio, sigillando il successo. Un gol nel finale di Maggini, il primo in Serie A2 per lui, ha reso il passivo meno pesante.

Ora il Futsal Pontedera dovrà concentrarsi sugli allenamenti per preparare l’esordio casalingo contro il Grifoni, in programma sabato 19 ottobre.

