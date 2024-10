XII Edizione del Terre di Pisa Food&Wine Festival: celebrazione della sostenibilità e dell’autenticità dei prodotti locali

Scritto da admin• 5:39 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Dal 18 al 20 ottobre si svolgerà la XII edizione del Terre di Pisa Food&Wine Festival, un evento annuale dedicato ai protagonisti dell’agricoltura e dell’enologia toscana, con un focus sulla sostenibilità e l’autenticità dei prodotti locali. La manifestazione avrà luogo nella centrale piazza Vittorio Emanuele II, dove oltre 80 produttori presenteranno le loro eccellenze, permettendo ai visitatori di degustare e acquistare prodotti tipici.

Quest’anno, il festival mette in evidenza la #naturatoscana, promuovendo il consumo di prodotti del territorio, la dieta mediterranea e la riduzione degli sprechi. Durante l’evento, si svolgeranno attività come show cooking con chef stellati, laboratori e masterclass sui vini, oltre a eventi per bambini. Sono previsti anche sconti su mostre e musei per chi parteciperà alla manifestazione.

In collaborazione con Assocamerestero, saranno ospitati due chef e titolari di ristoranti italiani all’estero, che parteciperanno ad alcune attività. L’ingresso agli stand è libero, con orari di apertura dalle 17 alle 21 il 18 ottobre, dalle 11 alle 23 il 19 ottobre e dalle 11 alle 21 il 20 ottobre. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con il patrocinio di varie istituzioni e associazioni locali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: www.pisafoodwinefestival.it

Last modified: Ottobre 14, 2024