Martinelli, Città delle Persone: “Richiesta di Consiglio Comunale aperto sulla sicurezza e sul crimine a Pisa”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione al Consiglio comunale letta da Paolo Martinelli, come coordinatore della Coalizione Civica e Progressista del centrosinistra pisano, sull’omicidio di Oratoio e sulla richiesta di un Consiglio comunale aperto, alla presenza del Prefetto e del Questore, in merito alla situazione della sicurezza in città.

“A nome della Coalizione Civica e Progressista del centro-sinistra pisano, comunichiamo la presentazione della richiesta n. 8, intitolata “Sicurezza pubblica e stato dei fenomeni criminali nella città di Pisa”, depositata presso l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale il 12 ottobre. In seguito al tragico omicidio di Rezart Arshiaj, noto come Beni, avvenuto a Oratoio, esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia. Ci uniamo alla comunità del quartiere, che ha dimostrato solidarietà e responsabilità dopo il drammatico evento, partecipando alla veglia di preghiera organizzata dall’unità pastorale di Riglione Oratoio e alla camminata silenziosa promossa dal comitato dei quartieri di Riglione e Oratoio, in cui è stata espressa la richiesta di “vivere serenamente nei nostri quartieri.” Oltre a denunciare questo fatto gravissimo, sono stati segnalati fenomeni crescenti di insicurezza, spaccio e degrado. Di fronte a eventi così gravi, riteniamo che tutte le forze politiche debbano non solo esprimere vicinanza alla comunità, ma anche impegnarsi attivamente per ottenere risposte concrete dalle istituzioni. Per questo, proponiamo l’organizzazione di un consiglio comunale aperto, con la partecipazione del Prefetto e del Questore, per discutere la situazione della sicurezza in città. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza un quadro chiaro e condiviso sulla situazione attuale e sulle strategie che si intendono adottare in collaborazione con tutti i livelli istituzionali, sia locali che ministeriali. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta unanimemente da tutti i gruppi consiliari nella conferenza dei capigruppo di domani, in modo da includerla nella programmazione e considerare anche la possibilità di convocare un consiglio comunale straordinario entro la fine di ottobre.“, conclude Martinelli.

