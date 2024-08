Erasmus Italia: l’Università di Pisa capofila di un nuovo programma di Mobilità Studentesca Nazionale

Scritto da admin• 6:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Al via il programma Erasmus Italia con l’Università di Pisa protagonista, grazie a un nuovo accordo siglato con le Università di Pavia, Padova e Federico II di Napoli.



Gli studenti e le studentesse iscritti a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico potranno partire per diverse destinazioni già dal secondo semestre del prossimo anno accademico 2024/25. La mobilità coinvolgerà fino a 385 persone, con 5 studenti in entrata e in uscita per ciascun ateneo. I soggiorni avranno una durata da tre a sei mesi, e gli studenti idonei riceveranno un contributo mensile di 600 euro. Le candidature possono essere presentate a partire dal 5 agosto, con ulteriori dettagli disponibili sul sito dell’ateneo.

“Il programma Erasmus Italia, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con 3 milioni di euro per quest’anno, che diventeranno 7 il prossimo, rappresenta un’importante opportunità per migliorare la formazione degli studenti e ampliare le loro reti di contatti,” afferma Giovanni Paoletti, prorettore per la Didattica dell’Università di Pisa.

La selezione dei candidati seguirà i criteri generali dell’Erasmus internazionale, con borse di studio disponibili per studenti con ISEE inferiore a 36.000 euro. L’Università di Pisa parteciperà con 13 dipartimenti e 38 corsi di laurea, coprendo una vasta gamma di discipline, tra cui Agraria, Veterinaria, Ingegneria, Medicina, Scienze giuridiche e sociali, e Scienze matematiche e naturali.

“L’accordo con Pavia, Padova e Federico II è solo l’inizio,” conclude Paoletti. “Stiamo già lavorando per estendere la rete a ulteriori atenei, come Roma Tre, il Salento e Torino. I primi studenti stanno già pianificando la loro mobilità, segno di un forte interesse e curiosità.“

Last modified: Agosto 2, 2024