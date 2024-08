Apertura dello “Sportello ABC”: nuovo servizio per l’inclusione e l’accessibilità comunicativa in Toscana

Scritto da admin• 5:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’Asl Toscana nord ovest, insieme a vari enti e associazioni, ha annunciato l’apertura dello “Sportello ABC”, un’iniziativa volta a ridurre le barriere comunicative all’interno della comunità. Il servizio, sostenuto da enti come l’Azienda USL Toscana nord ovest, l’ENS e il Ministero per le disabilità, offre supporto e assistenza nella comunicazione, con particolare attenzione all’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Lo sportello fornisce servizi di interpretariato LIS per persone sorde, assistenza alla comunicazione, e supporto sia in sede fissa che esternamente. Le sedi fisse sono disponibili in vari giorni della settimana presso le sedi provinciali ENS di Livorno, Pisa, Lucca e Massa.

La ENS Pisa, sede provinciale rispetterà il seguente orario: ogni giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00.

I cittadini e gli operatori possono prenotare i servizi tramite telefono, videochiamata o email. Lo Sportello ABC rappresenta un passo significativo verso un ambiente più inclusivo e accessibile, e l’Asl invita a diffondere questa informazione e a usufruire dei servizi offerti.

