Epifania, il 6 gennaio la rievocazione della Befana del vigile urbano con raccolta di doni del Vespa Club Pisa

A Calambrone la Befana porta doni ai più piccoli all’inaugurazione del Bosco dei nuovi nati

PISA – Doppio appuntamento nel giorno dell’Epifania con l’inaugurazione da parte dell’Amministrazione comunale del bosco dei nuovi nati a Calambrone e con la “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club”, iniziativa patrocinata da Comune di Pisa, Polizia Municipale di Pisa, Vespa Club d’Italia, Vespa Club Pisa, Ape Club Italia – Sezione di Pisa e con il contributo di Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Scuderia Kinzica.ù

La “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club” è una tradizione che risale agli anni ‘50 quando si diffuse l’usanza di recarsi presso le postazioni dei Vigili Urbani, collocate al centro degli incroci nei punti importanti delle città, per portare loro dei doni. Questa tradizione aveva un doppio significato: quello di riconoscenza per il lavoro svolto dai Vigili urbani in città e quello della solidarietà verso le persone meno abbienti. Nei giorni successivi, infatti, una parte dei doni ricevuti dalla popolazione veniva devoluta a scopo benefico dai Vigili urbani.

Al termine dell’iniziativa in città, il Vespa Club Pisa “scorterà” la Befana fino a Calambrone, dove saranno distribuiti calze e dolcetti a tutti i bambini presenti all’inaugurazione del Bosco del Mare, alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti e del vice sindaco Raffaele Latrofa.

Questo il programma per la giornatadi lunedì 6 gennaio:

– ore 9.30: Inizio concentramento partecipanti e dei veicoli storici in Piazza XX Settembre – Lungarno Gambacorti con i “Clown Dottori” dell’associazione Ridolina

– ore 10.00: Inizio raccolta doni e giocattoli insieme alla Befana e all’Agente in uniforme d’epoca, da consegnare ai piccoli degenti presso la struttura sanitaria “Stella Maris Calambrone” e “Oncoematologia Pediatrica AOUP Pisa”

– ore 11.30: Sfilata dei veicoli d’epoca in città con scorta agenti di Polizia Municipale in motocicletta.

– ore 12.00 Inaugurazione del Bosco dei nuovi nati a Calambrone. Arrivo della Befana e distribuzione di dolcetti a tutti i bambini presenti.

Last modified: Gennaio 3, 2025