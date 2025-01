Il Teatro Rossini di Pontasserchio si rinnova

Written by admin• 2:22 pm• Attualità, San Giuliano Terme

Il Sindaco Cecchelli: “Investimento di circa 140mila euro per le nuove impiantistiche”

SAN GIULIANO TERME – Il Teatro Rossini di Pontasserchio è al centro di un’operazione di riqualificazione che nei prossimi mesi ne implementerà le funzionalità a favore di una migliore fruizione.

Come spiega l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli “gli interventi in progetto prevedono lavorazioni di ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti elettrico e antincendio esistenti. A dicembre 2024 c’è stato l’affidamento ad uno studio di progettazione impiantistica e nelle prossime settimane avremo il progetto esecutivo. In più, sono stati affidati i lavori di ammodernamento dell’impiantistica audiotecnica, illuminotecnica e scenotecnica relative alle funzionalità del palco“.

“Il punto di riferimento per eccellenza della vita culturale sangiulianese potrà godere di un’implementazione delle funzionalità, grazie ad interventi per un investimento di 138mila euro complessivi già finanziati con risorse comunali – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Andiamo avanti per offrire la migliore offerta culturale in un ambiente sempre più confortevole e all’avanguardia, per un teatro che è luogo di attrazione non solo per il comune di San Giuliano Terme, ma anche fuori dai confini comunali“.

“Il Teatro Rossini – dichiara l’assessora alla cultura Angela Pisano – ha già visto nel cartellone autunnale un’alta densità di eventi che contribuiscono, insieme alle tante iniziative che si svolgono in altri centri del nostro Comune, ad un programma di “cultura tutto l’anno” con un’ampia scelta che coinvolge grandi e piccini, in modo che l’arte possa arricchire il patrimonio culturale e sociale della nostra collettività“.

Last modified: Gennaio 3, 2025