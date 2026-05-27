Pisa ricorda la strage di Capaci: studenti e istituzioni insieme per la Giornata della Legalità

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PISA- Il Comune di Pisa ha commemorato il trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci con una giornata dedicata alla memoria, alla giustizia e all’impegno civile, coinvolgendo studenti, istituzioni e rappresentanti del mondo della magistratura nella ricorrenza nazionale dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, uccisi il 23 maggio 1992.

Le iniziative si sono aperte nella mattinata di mercoledì 27 maggio in piazza Martiri della Libertà, davanti all’Edicola della Legalità inaugurata dal Comune nel 2023, con un incontro che ha coinvolto tre classi seconde dell’istituto “Da Vinci-Fascetti” insieme alle autorità civili e militari.

Sono intervenuti l’assessore alla legalità Giovanna Bonanno, il presidente della sottosezione distrettuale di Pisa dell’Associazione Nazionale Magistrati Fabio Pelosi e la presidente dell’associazione “Nicola Ciardelli ODV” Federica Ciardelli. Momento centrale della mattinata è stata la testimonianza di Massimo Caponnetto, figlio del magistrato Antonino Caponnetto, che ha dialogato con gli studenti sui temi della memoria, della lotta alla mafia e della responsabilità civile.

«Abbiamo voluto dedicare questa giornata ai giovani – ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno – mettendoli al centro di un percorso di riflessione sui valori della legalità, della giustizia e della partecipazione civile. Il nostro obiettivo è trasformare questi valori in esempi concreti per le nuove generazioni».

Le celebrazioni proseguono nel pomeriggio, alle ore 17 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, con il monologo “Amuninni. Storia di amore e mafia”, scritto e interpretato da Massimo Caponnetto e tratto dal libro C’è stato forse un tempo.

Lo spettacolo ripercorre il rapporto tra Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, intrecciando memoria personale e storia pubblica in una riflessione sul contrasto alla criminalità organizzata e sul valore dell’impegno civile.

All’iniziativa pomeridiana parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Michele Conti, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, la presidente del Tribunale Beatrice Dani, il procuratore Teresa Angela Camelio, la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa Eleonora Sirsi e la presidente dell’associazione “Nicola Ciardelli ODV” Federica Ciardelli.

Last modified: Maggio 27, 2026