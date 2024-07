Emanuel Vignato: “Segnare è la cosa più bella per un giocatore, ma più importante è trovare il ritmo”

Scritto da admin• 6:32 pm• Pisa SC

PISA – Al termine dell’amichevole vinta dal Pisa contro il Sondrio, squadra di serie D, ecco le parole del match winner Emanuel Vignato che analizza così la sfida.

di Maurizio Ficeli

“Credo che segnare sia la cosa più bella per un giocatore, tanto più se decide una sfida, non è comunque quello importante, ma giocare, trovare ritmo e minutaggio. Ho già avuto il mister a Salerno e qualcosa da lui ho già imparato e sono avvantaggiato in tal senso. Le mie ambizioni sono quelle di dare il massimo, fare più assist e gol possibili e speriamo che al tirare delle somme a fine anno vada tutto bene.”

Fonte Pisa Sc Ufficio Stampa

Last modified: Luglio 25, 2024