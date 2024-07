Il Presidente Eugenio Giani chiude la Festa dell’Unitá a San Miniato

Scritto da admin• 8:49 pm• Pisa, Politica, Politica, San Miniato

SAN MINIATO – E’ molto bello per me chiudere la festa dell’unità provinciale che quest’anno si è tenuta a San Miniato, un punto di riferimento per il Partito Democratico che ha appena l affrontato delle elezioni a giugno con risultati di grande mobilitazione del partito in tutto il territorio della provincia di Pisa e della Toscana in generale”. Inizia così il presidente della regione Toscana Eugenio Giani alla chiusura della festa provinciale de L’Unità.



E continua: “La festa dell’Unità è sempre un’occasione di incontro, di stimolo e

valorizzazione dei volontari, di partecipazione emotiva, di tutti coloro che condividono del idee del Democratico che sta vivendo una stagione

importante e che con la sua segretaria sta proponendosi come forza alternativa di governo in un’alleanza di Campo Largo che può vederci

vincenti rispetto al centrodestra. Sono molto contento che questo partito, che sta vivendo una nuova stagione, qui a San Miniato stasera

discuta dei temi dell’Italia, della Toscana, di San Miniato. Noi in Toscana in questo momento stiamo mettendo in campo un impegno forte

sulla sanità, sul lavoro, sulle infrastrutture. La chiave rimane sempre il rapporto con la gente, il rapporto con gli elettori, il rapporto con

tutti coloro che vivono la società civile.”



Grande soddisfazione anche da parte del segretario provinciale Oreste Sabatino

“Un grazie a chi ha realizzato tutto ciò, ai volontari, anima e cuore della festa, alla segreteria provinciale tutta, che ha organizzato

insieme all’unione comunale di San Miniato questi ventitré giorni di confronti, dibattiti locali, regionali e nazionali. Ci siamo confrontati

su tanti temi locali, come quello del rischio idraulico per un territorio che ha bisogno di risposte, così come sulla crisi del

settore moda e del settore conciario. Ci siamo impegnati per cercare di dare anche delle risposte come amministrazione e come regione e abbiamo deciso di chiudere proprio con il presidente della regione Giani per

lanciare, dopo il cantiere verso le regionali del diciassette di luglio insieme alle forze del centro sinistra, quella che sarà la Toscana di

domani sui temi della sanità, dello sviluppo economico, della transizione verde. Ringraziamo il presidente per la sua presenza a

questa festa che si chiude nel migliore dei modi, con grande partecipazione ed entusiasmo”

Last modified: Luglio 25, 2024