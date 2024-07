Dl Infrastrutture. Ziello: “Approvati 30 milioni per Pisa, grazie ad un mio emendamento”

Scritto da admin• 6:28 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – “Un’ottima notizia per Pisa: nel decreto Infrastrutture sono riuscito a far approvare un emendamento contenete 10 milioni per il 2024, il 2025 e il 2026, per un totale di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione del consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli”.



“Infrastruttura idraulica fondamentale per il collegamento tra le città di Pisa e Livorno diventato un grande polo della nautica e della cantieristica toscana che produce la maggior parte degli yacht sulla costa tirrenica della regione che vengono esportati in tutto il mondo.

Questo intervento rappresenta una risposta seria, precisa ed efficace per quel comparto. Grazie a questo emendamento daremo ulteriore lavoro e porteremo ricchezza sul territorio.

Voglio ringraziare per l’attenzione dimostrata il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi e il sottosegretario Alessandro Morelli che mi hanno aiutato nella conduzione di questo importante emendamento. Una grande vittoria per la Toscana e per Pisa che avrà quel sostegno economico funzionale a garantire a quell’area di essere veramente competitiva e moderna.

Adesso il Comune di Pisa dovrà spendere e impegnare nel più breve tempo possibile queste risorse importanti”. Così il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.

Last modified: Luglio 25, 2024