Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Senso civico e partecipazione: le battaglie si fanno uniti, non di notte”

SAN GIULIANO TERME – “Con rammarico ho preso atto della scritta in vernice apparsa sul tratto di strada che conduce all’interno del parterre dell’ex Parco dei Pini, dal lato della caffetteria Drupa. Un gesto che nulla ha a che vedere con la partecipazione civica o con il diritto di critica, e che rappresenta invece un atto di inciviltà ai danni di un bene pubblico“, lo afferma Elisabetta Mazzarri consigliera comunale civica della Lista Boggi Sindaco.

“La frase utilizzata, una presunta citazione “colta” riconducibile a Catullo – “Ad mentula canis” – è in realtà un’espressione di latino maccheronico dal significato inequivocabile, comunemente usata per indicare un lavoro fatto male, in modo approssimativo, grossolano e senza cura: l’equivalente, in sostanza, di un giudizio volgare che nella lingua corrente tutti comprendiamo, anche senza bisogno di esplicitarlo. Al di là del tentativo di mascherare il messaggio dietro un richiamo letterario, il contenuto resta offensivo e del tutto inappropriato per uno spazio pubblico e per un’opera realizzata con risorse della collettività. La nostra comunità ha bisogno di senso civico, non di gesti anonimi compiuti di notte. Le battaglie, anche quelle più sentite, si fanno alla luce del sole, mettendoci la faccia, esponendosi e assumendosi la responsabilità delle proprie idee. Si fanno uniti, attraverso il confronto e il dialogo, non imbrattando strade e marciapiedi con frasi provocatorie. Il dissenso è legittimo ed è parte fondamentale della vita democratica. Anch’io, in passato, ho avuto una visione diversa rispetto a quella dell’Amministrazione sul destino del parterre dell’ex Parco dei Pini. Ma mai mi sognerei di manifestare il mio pensiero deturpando un lavoro pubblico, frutto dei soldi di tutti noi e centrale per il decoro del capoluogo, che già necessita di interventi importanti e di maggiore attenzione. Imbrattare una strada nuova non è protesta: è solo un danno arrecato alla collettività. Non rafforza le ragioni di chi contesta, non migliora il dibattito pubblico e non costruisce alcun percorso condiviso. Invito tutti i cittadini civici e civili a unirsi a me nelle battaglie che riteniamo giuste, da condurre però nelle apposite sedi e con gli appositi strumenti, nel rispetto delle istituzioni, delle regole e del bene comune. Chiedo all’Amministrazione di intervenire quanto prima per la rimozione della scritta, restituendo decoro e dignità a un luogo che appartiene a tutta la comunità“, conclude Mazzarri.

