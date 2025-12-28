Tanti auguri a Louis Buffon

Written by Antonio Tognoli• 7:31 am• Pisa SC

Gilardino gli regala sei minuti contro la Juve

PISA – Oggi è il compleanno di Louis Thomas Buffon, l’attaccante nerazzurro figlio d’arte compie 18 anni essendo nato a Torino il 28 dicembre 2007.

di Maurizio Ficeli

Nella gara contro la Juventus mister Alberto Gilardino gli ha regalato i sei minuti finali davanti a mamma Alena e papà Gigi che lo osservavano dagli spalti a pochi metri di distanza. Pochi scampoli di gara, ma una bella rivincita per lui che ormai dal 2023 fa parte del settore giovanile del Pisa Sporting Club e che quest’anno ha avuto la possibilità in quattro occasioni di subentrare.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro formula a Louis Thomas i migliori auguri per il compimento della maggiore età, che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

