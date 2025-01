Elisabetta Mazzarri (Consigliera Lista Boggi Sindaco): “Per strade sicure e un territorio curato, ripristiniamo il sorvegliante”

Written by admin• 9:14 am• Nuova Categoria

SAN GIULIANO TERME – “Le condizioni delle nostre strade e del territorio sono ormai lo specchio di un’abbandono inaccettabile. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a episodi che evidenziano la mancanza di cura e attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Buche pericolose, erba alta, rifiuti abbandonati e una gestione disorganizzata mettono a rischio la sicurezza e il decoro del nostro territorio”. Ad affermarlo Elisabetta Mazzarri Consigliera Comunale di minoranza della Lista Boggi Sindaco, che torna a denunciare una situazione critica e propone una soluzione concreta: la ricostituzione della figura del “sorvegliante”, un operatore incaricato di monitorare il territorio, raccogliere segnalazioni dai cittadini e garantire interventi rapidi per la manutenzione e il decoro urbano.

“Aprile è emblematica – spiega Mazzarri – un pericolo rimasto a lungo senza interventi adeguati. E che dire dell’erba alta lungo le strade di Ripafratta, che dà un senso di trascuratezza e degrado? Sono segnali chiari di un territorio lasciato all’incuria”.

La consigliera denuncia anche situazioni limite, come quella di via delle Murella, recentemente riaperta al traffico ma precedentemente chiusa con un’ordinanza: “Le transenne venivano rimosse continuamente, con persone che le gettavano addirittura nei campi , per passare indisturbatamente. Questo non è solo un problema di sicurezza, ma anche di gestione del territorio e rispetto delle regole”. Un altro punto critico è rappresentato dalla strada che dal Foro di Lucca porta a San Giuliano, spesso in passato disseminata di rifiuti abbandonati: “Scene di questo tipo danno l’idea di un territorio abbandonato a sé stesso, senza alcun controllo né intervento. Non possiamo accettarlo”.

Per affrontare queste problematiche, Mazzarri insiste sulla necessità di ripristinare il “sorvegliante”: “Questa figura, già presente in passato, garantiva un controllo capillare del territorio, raccoglieva le segnalazioni dei cittadini e agiva tempestivamente. Sarebbe una soluzione efficace per riportare ordine e decoro nelle nostre strade”. La consigliera sottolinea che è fondamentale cambiare approccio: “Non basta intervenire in modo sporadico o emergenziale. Serve una strategia chiara, una gestione che metta al centro la sicurezza, il decoro e il benessere dei cittadini. Il ripristino del sorvegliante rappresenterebbe un passo importante in questa direzione”. Mazzarri conclude con un appello all’amministrazione: “San Giuliano merita attenzione, cura e rispetto. Serve un’amministrazione capace di ascoltare i cittadini e di rispondere in modo concreto e tempestivo ai problemi del territorio. Basta trascuratezza: riportiamo dignità al nostro comune”, conclude Elisabetta Mazzarri.

Last modified: Gennaio 23, 2025