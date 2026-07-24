Eliopoli Incantata dagli artisti di strada

Written by Redazione• 6:52 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Una delle serate più attese e interessanti va in scena sabato 25 luglio quando piazza Antonio Madonna sarà lo scenario di artisti di strada che coloreranno tutto lo spazio palco e prato con le loro performance e dalle ore 18 avremo anche i Mercatini di artigianato di qualità SUMMER MARKET organizzati da Confesercenti Pisa.

Alle ore 22 sul palco centrale avremo Meningue in “Made in Terra” spettacolo comico di clownerie di e con Jean Menigault Artista internazionale nato in America, a lungo vissuto in Francia e da un po di tempo residente in Toscana dove ha trovato la sua dimensione ideale

Alle ore 23 sul Prato fronte Chiesa di Santa Rosa si esibirà Miss Jenny Pavone in “Waiting for the Miss” acro pazzie sul tappeto e sui tessuti unite a una irresistibile comicità.

Itineranti per tutta la sera e la piazza avremo “I Chicchi d’uva” in Parata Chapiteau” che sui trampoli e con vestiti colorati e lussuosi animeranno la piazza Antonio Madonna.

Un trionfo di bellezza per spettacoli adatti ai piccoli ma anche agli adulti.

Inoltre dalle ore 18 ci saranno i mercatini SUMMER MARKET grazie alla collaborazione con Confesercenti Pisa che presentano artigianato e espositori di qualità. Summer market fa parte di una serie di appuntamenti dedicati al commercio particolare che offre una occasione interessante di visita per soddisfare le piu particolari curiosità.

Un sabato da passare a Eliopoli con interesse e divertimento

Tutti gli eventi sono gratuiti e con accesso libero.

Last modified: Luglio 24, 2026