“Dialoghi d’autore”: Giancarlo Cesana (venerdì 24) e Erica Cassano al Parco Plebe di Tirrenia

Written by Redazione• 7:05 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Proseguono gli appuntamenti con “Dialoghi d’autore“, il format dedicato alla presentazione di libri e ai dialoghi con gli autori all’interno della rassegna Marenia, in programma al Parco Ciro Plebe (inizio ore 21.15, ex Ciclilandia, ingresso gratuito).

Venerdì 24 luglio Giancarlo Cesana, presenterà “Ed io che sono?”, in dialogo con Massimo Trocchi, titolare della Libreria Pellegrini. Al centro dell’incontro l’ultima pubblicazione di Cesana. Si prende in prestito il famoso verso di Giacomo Leopardi per l’avvio di una riflessione che esplora il rapporto tra “psicologia ed educazione”, contro la sempre più crescente idea di una riduzione dell’atto educativo ad una serie di pratiche e modelli derivanti dalla scienza del comportamento.

“Questo libro è una riflessione sulla mia esperienza di medico, psicologo ed educatore, con un grande debito nei confronti di Luigi Giussani, indimenticabile maestro di vita”. L’intera narrazione prende continuamente spunto da episodi ed esperienze di vita attraversate dall’Autore, capaci di mettere a fuoco la sfida umana e relazionale che ogni rapporto educativo intrinsecamente conserva. È la scoperta della propria persona, delle proprie specificità e talenti lo scopo dell’educazione. Un atto eminentemente relazionale, che non può essere relegato e rinchiuso in buone pratiche di comportamento. Ben lontani dal demonizzare il contributo che le scienze psicologiche e psichiatriche possono apportare alla vita di una persona, quando manifesta patologie in relazione al proprio rapporto con sé e con gli altri, il testo apre domande, offre percorsi di risposta, senza mai ridursi ad una sorta di “ricettario” per educatori, insegnanti ed operatori educativi. Al centro, il valore unico e irripetibile di ogni persona, e la vita con i suoi incidenti, percorsi e continue scoperte. Arricchisce il testo un contributo del compianto psichiatra Eugenio Borgna, storico amico dell’autore.

Sabato 25 luglio Erica Cassano presenterà, in dialogo con Chiara Bisconti, il suo ultimo romanzo Duramadre, pubblicato da Garzanti, dopo il successo dell’esordio con La grande sete. Scrittrice appassionata di libri e fotografia, con il suo primo romanzo è stata una delle rivelazioni editoriali degli ultimi anni, raggiungendo il primo posto nelle classifiche e ottenendo un ampio consenso di pubblico e critica. In Duramadre racconta la storia di una protagonista controcorrente, alle prese con una famiglia in cui nulla è come sembra e con una tradizione che si confronta con il cambiamento.

Last modified: Luglio 24, 2026