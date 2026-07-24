Beach Soccer. Ultimo appuntamento per il Lenergy Pisa ad Anzio per la Poule Scudetto

Written by Redazione• 6:48 am• Pisa, Sport

PISA – Ultimo appuntamento di Poule Scudetto per il Lenergy Pisa BS, impegnato ad Anzio per la tappa conclusiva della stagione regolare. I nerazzurri si presentano all’appuntamento a punteggio pieno e già certi del primo posto in classifica, che garantisce l’accesso ai Play-off Scudetto di Scoglitti da testa di serie. Il programma prevede il derby contro l’Ecoris Viareggio BS, in programma venerdì 24 luglio alle ore 18:30 con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, mentre sabato 25 luglio alle ore 11:30 il Lenergy Pisa affronterà il Naxos BS, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

Sabato sarà inoltre resa nota la lista definitiva dei convocati della Nazionale italiana per la tappa di Chisinau, valida per le qualificazioni alle Superfinal della Euro Beach Soccer League. Intanto il commissario tecnico Emiliano Del Duca ha inserito tra i preconvocati i nerazzurri Leandro Casapieri, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini e Alessandro Remedi. L’Italia, inserita nel gruppo A, affronterà il Belgio mercoledì 29 luglio alle ore 17:00, il Kazakistan giovedì 30 luglio alle ore 17:00 e la Moldavia, padrona di casa, venerdì 31 luglio alle ore 21:00. Dal 1° al 2 agosto si disputerà la fase a eliminazione diretta, che coinvolgerà anche le squadre del gruppo B (Ucraina, Danimarca, Germania ed Estonia). Al termine della tappa moldava verrà definita la classifica complessiva delle qualificazioni, sommando i risultati di Chisinau a quelli della precedente tappa di El Puerto de Santa María, che ha già qualificato Spagna, Portogallo e Bielorussia alle Superfinal. Per gli azzurri sarà fondamentale chiudere tra le prime dodici delle sedici nazionali partecipanti.

Nei giorni scorsi il Lenergy Pisa BS ha inoltre celebrato sul litorale pisano la conquista della Coppa Italia Under 20, primo storico trofeo della categoria per il club nerazzurro. Ottime notizie arrivano anche dall’Under 17, protagonista a Terracina nella RDT Cup, tappa di qualificazione alla fase finale del Campionato Nazionale AICS di categoria in programma a Battipaglia. Dopo aver superato il girone eliminatorio e conquistato la finale, i giovani nerazzurri si sono arresi soltanto ai tiri di rigore contro il T.V.T.C., chiudendo comunque una competizione di alto livello e confermando la costante crescita del settore giovanile del Lenergy Pisa BS.

Last modified: Luglio 24, 2026