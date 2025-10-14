Nasce “Momento Young” il sabato pomeriggio diventa il ritrovo dei giovani

Written by admin• 9:22 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Una nuova iniziativa tutta dedicata ai più giovani sta per arrivare a Ghezzano sabato 25 ottobre dalle ore 18.30 alle ore 22.30 al Momento Club, prende vita nei week end “Momento Young”, l’evento pensato per ragazzi e ragazze dai 13 anni in su che desiderano vivere un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e dell’amicizia in un ambiente sicuro e completamente senza alcol.

L’idea nasce da Christian Campagnoli, Pietro Rispoli e Nicola Contussi, titolari del Momento Club, che hanno voluto creare uno spazio nuovo e positivo dedicato ai più giovani: “Volevo offrire ai ragazzi un luogo dove potessero divertirsi, ballare e stare insieme in modo sano e controllato,” spiega Campagnoli. “Momento Young rappresenta un punto d’incontro per una nuova generazione che ama la musica e la socialità, ma con responsabilità e rispetto per sé stessi e per gli altri.”

Durante i sabato pomeriggio di Momento Young, i partecipanti troveranno dJ set, luci, energia e tanto entusiasmo, in un contesto pensato per farli sentire liberi e al sicuro. Con questa iniziativa, il Momento Club di Ghezzano si propone come uno degli apripista di un nuovo modo di vivere il sabato pomeriggio, diventando il luogo dove nasce una community giovane, vivace e consapevole.

Per maggiori info e prenotazioni 375.5529105

Last modified: Ottobre 13, 2025