Elezione nuovi organi società della salute pisana: il comunicato del PD di Pisa

Scritto da admin• 10:44 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PD di Pisa.

“Con l’elezione dei nuovi organi della Società della Salute pisana, si apre una nuova fase mirata a rispondere meglio ai bisogni crescenti della popolazione dell’area pisana. Per il Partito Democratico, la SdS è un organo prezioso e ringraziamo gli amministratori per la loro responsabilità in questo periodo delicato. Dalla pandemia COVID-19, il contesto socio-economico è peggiorato, ma il consorzio ha messo in campo azioni importanti, fornendo risposte concrete e sviluppando sei nuove Case di Comunità. Siamo sorpresi dalle dichiarazioni del Sindaco di Pisa, Michele Conti, sulla volontà del Comune di uscire dal consorzio, soprattutto considerando che studi precedenti avevano dimostrato i benefici della SdS rispetto alla gestione comunale diretta. Chiediamo al Sindaco di chiarire le conseguenze di questa scelta e di presentare un’alternativa ai cittadini e al Consiglio Comunale. Inoltre, solleviamo dubbi sul fatto che il Sindaco non abbia incluso questa uscita nel suo programma elettorale. Il Partito Democratico auspica che, attraverso un confronto trasparente con gli amministratori della SdS, il Sindaco di Pisa riveda la sua decisione e continui a gestire i servizi socio-assistenziali nell’interesse dei cittadini, senza compromettere la qualità dei servizi, soprattutto per i più fragili.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Settembre 16, 2024