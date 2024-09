“Lirica del Paesaggio”: torna alla Villa del Gombo con un concerto poetico unico

Scritto da admin• 11:23 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 21 e domenica 22 settembre, la Villa del Gombo sarà il palcoscenico di “Lirica del Paesaggio”, uno spettacolo site-specific di Azul Teatro che celebra la bellezza architettonica e naturale del luogo. Il concerto poetico, realizzato da Serena Gatti e Raffaele Natali, esplorerà il paesaggio attraverso versi, musiche e canti, creando una “mappatura poetica” di geografie intime.

Sabato si eseguirà il “Mattinale”, composto da sette geografie, e domenica il “Notturno”, con altre sette geografie. Gli spettacoli iniziano alle 18 con partenza dal centro visite in trenino. Il costo è di 15 euro per un giorno e 25 euro per entrambi, con prenotazione obbligatoria via telefono, WhatsApp, email o sul sito web di Azul Teatro.

