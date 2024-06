Elena Pulidori premiata al Convegno INSTM per innovativa tesi di Dottorato

Scritto da admin• 4:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – Elena Pulidori del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa è tra le vincitrici del premio “INSTM – Donne nella Scienza e Tecnologia dei Materiali 2024” per le migliori tesi di dottorato, classificandosi seconda ex-aequo su 37 candidate. Riceverà il premio il 12 giugno durante il XIV Convegno INSTM a Cagliari.

Elena, nata a Livorno nel 1990, è stata premiata per un progetto che valorizza le biomasse di scarto dell’industria agroalimentare e zootecnica, come piume di pollame e bucce di agrumi. Ha sviluppato elettrofilati di cheratina per applicazioni biomediche e ambientali, nonché pellet porosi miscelati con pectina per assorbire inquinanti e come fertilizzanti.

Elena ha conseguito la laurea magistrale con lode in Chimica Analitica presso l’Università di Pisa nel 2015, è stata assunta come tecnica di laboratorio nel 2018 e ha iniziato il dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali nel 2019. Ha completato il dottorato con lode nel 2023 e continua a lavorare presso il DCCI.

Il suo studio è stato realizzato in collaborazione con vari esperti dell’Università di Pisa e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Last modified: Giugno 12, 2024