“La Mille Miglia” fa tappa a Pontedera: un viaggio nel passato dell’automobilismo

PONTEDERA – Il 13 giugno, Pontedera ospiterà la Mille Miglia, storica gara automobilistica riservata alle auto d’epoca. Questa tappa, parte della terza giornata di gara con partenza da Viareggio e arrivo a Roma, vedrà il passaggio di oltre 400 vetture attraverso la città.

Il transito è previsto per la mattinata, con le prime auto che arriveranno intorno alle 7:30. Il percorso includerà l’ingresso in città dalla strada Tosco Romagnola, attraversando via del Gelso – via Madre Teresa di Calcutta, per poi raggiungere piazza Martiri della Libertà attraverso via dell’Indipendenza e viale Italia, attraversando il Ponte Napoleonico e sfociando infine in Corso Matteotti.

Dopo la sfilata, le auto lasceranno la città per dirigersi verso la capitale, percorrendo via Primo Maggio.

