Elena Meini (Lega): “Puntiamo ad avere una Cinecittà pisana”

Scritto da Antonio Tognoli• 1:16 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “La prossima settimana, verrà discusso in Aula il Prs, ovvero il Piano regionale di Sviluppo ed in tale contesto, fra le varie e qualificate proposte che la Lega porterà in discussione, una riguarda il settore del cinema, specificatamente per il territorio di Pisa-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.”

“In particolare, all’interno di un apposito percorso di sostegno a progetti legati al mondo cinematografico, riteniamo, quindi, opportuno anche attivare un confronto istituzionale col Sindaco di Pisa, i Ministeri competenti, la Fondazione Sistema Toscana e la Casa del Cinema per valutare l’opportunità di instaurare una stretta collaborazione con la società Cinecittà Spa, col chiaro scopo di dare impulso alla predetta attività sul litorale pisano, in sinergia con quella svolta dalla società con sede a Roma-prosegue il Consigliere. E’ fondamentale, a nostro avviso, garantire nuove opportunità di sviluppo cinematografico alla stessa Cinecittà e parimenti creare un percorso di ulteriore valorizzazione della costa pisana, recuperando così la propria storica vocazione cinematografica-precisa l’esponente leghista.”



“Crediamo fermamente-conclude la rappresentante della Lega-che la cultura a 360° debba essere promossa e valorizzata e la nostra iniziativa nasce proprio da questo convincimento; un’idea che faccia, poi, da importante volano per tutta la Toscana.”

Last modified: Luglio 21, 2023