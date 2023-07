Incontro pubblico: Opportunità per le imprese e il territorio, l’area montana dei Comuni di Buti e Calci nella nuova programmazione LEADER 2023/2027

Scritto da admin• 1:09 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – La Regione Toscana ha eletto i territori montani dei Comuni di Calci e Buti al metodo LEADER, lo strumento delle politiche dell’Unione Europea per promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle zone rurali e montane, un’importante opportunità per aziende, imprese e associazioni del territorio.



Il GAL Montagnappennino opera attualmente, per la programmazione PSR 2014/2022 Regione Toscana, sul territorio della Garfagnana, Media Valle del Serchio e Alta Versilia in Provincia di Lucca e della Montagna Pistoiese in Provincia di Pistoia. Con la nuova programmazione LEADER 2023/2027 il territorio eligibile si estenderà all’area montana dei Comuni di Buti e Calci in Provincia di Pisa.



Al fine di poter coinvolgere i nuovi territori nella prossima programmazione, alle 17,30 di martedì 25 Luglio il Municipio di Calci (Piazza Garibaldi 1) ospiterà l’incontro pubblico “L’area montana dei Comuni di Buti e Calci nella nuova programmazione LEADER 2023/2027”



Aziende, imprese e associazioni avranno modo di conoscere le attività e le funzioni del GAL Montagnappennino, nonché le opportunità offerte dal metodo LEDER.

