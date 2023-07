Beach Soccer. Il Lenergy Pisa alle Final Eight di Viareggio

Scritto da admin• 1:24 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – I Campioni d’Italia in carica de Lenergy Pisa conquistano il big match contro Catania Bs all’Extratime e conquistano l’accesso alle Final Eight di Viareggio (28-30 Luglio) con tre giornate di anticipo.

Da sette stagioni consecutive il Pisa entra nel gruppo delle migliori otto d’Italia. La squadra di Marrucci vince la sua quinta partita sulle quindici giocate con gli etnei.

Come quasi sempre succede, la partita tra Pisa e Catania non è stata una gara banale. I neroazzurri sono partiti forte nel primo tempo con i gol di Jordan e Ortolini. Nella seconda frazione Giordani e Zurlo rispondono al tre a zero di capitan Di Palma riportando in gara il rossazzurri.

Sul filo del triplice fischio finale Be Martins riapre i conti. Bravo Pisa a non scomporsi e a siglare la rete del vantaggio definitivo nei primi istanti dell’extra time.

Oggi ore 16.45, sfida contro i partenopei di Alsalab Napoli Bs. Domani ore 19.00 ultimo match della regular season contro Catania SSD

Last modified: Luglio 21, 2023