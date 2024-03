Elena Meini (Lega): “Pisa, una vera odissea poter verificare l’idoneità di un plantare ortopedico per un bambino. Lo specialista è introvabile.”

Scritto da admin• 7:01 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, esprime con amarezza la situazione di un bambino a Pisa che da mesi attende la verifica dell’idoneità dei plantari prescritti da un ortopedico.

Questo caso rappresenta uno dei tanti esempi di malasanità che costringono i cittadini a tempi di risposta indefiniti, secondo il Consigliere. “Nonostante i plantari siano disponibili, il loro utilizzo da parte del minore è impedito finché lo specialista non rilascia il suo benestare“, precisa l’esponente leghista.

Il professionista incaricato sembra essere improvvisamente andato in pensione, e il suo presunto sostituto è difficile da contattare. Inoltre, è evidente che la lista d’attesa per le visite si allunga costantemente, come sottolinea la rappresentante della Lega. Tuttavia, l’Asl competente è a conoscenza di questo disservizio? Elena Meini conclude con fermezza, interrogandosi sul fatto che siano sempre i cittadini a pagare le conseguenze di presunte negligenze altrui.”

Last modified: Marzo 10, 2024