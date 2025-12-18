Elena Meini (Lega): “Il Consiglio comunale deve restare un luogo di confronto civile”

Written by admin• 3:27 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini, Vice coordinatrice provinciale Lega Pisa.

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Pisa, Giovanni Pasqualino, per il grave e inaccettabile episodio verificatosi durante la seduta convocata per l’approvazione del bilancio. Le aggressioni verbali e le minacce che si sono registrate, al punto da rendere necessario l’intervento di altri consiglieri e assessori per evitare conseguenze più gravi, delineano una deriva preoccupante, del tutto estranea al confronto democratico e al rispetto delle istituzioni. A Giovanni Pasqualino va la mia totale solidarietà, personale e politica. Mi auguro che su quanto accaduto vi sia una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, senza ambiguità né giustificazioni, perché il Consiglio comunale – come ogni assemblea elettiva – deve rimanere un luogo di dialogo civile e responsabile, non un’arena di scontro e intimidazioni. La Lega continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione e coerenza, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle persone, senza lasciarsi intimidire da chi dimostra di avere difficoltà ad accettare il confronto democratico.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Dicembre 18, 2025