Deriva preoccupante in Consiglio comunale: la Lega chiede le scuse

3:23 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della LEGA Toscana.

“Piena e convinta solidarietà al nostro capogruppo in Consiglio comunale a Pisa, Giovanni Pasqualino, fatto oggetto di gravi attacchi verbali da parte di un esponente del Partito Democratico nel corso di un dibattito consiliare. Un episodio che merita una netta e ferma condanna e che avrebbe potuto degenerare ulteriormente se non fosse stato per l’intervento di alcuni presenti, i quali hanno impedito che la situazione precipitasse a causa dell’atteggiamento fuori controllo del consigliere del Pd. Chi si definisce democratico dovrebbe dimostrarlo nei comportamenti, non solo nelle dichiarazioni: quanto avvenuto nell’aula del Consiglio comunale del capoluogo pisano dimostra purtroppo il contrario. Ci auguriamo pertanto che arrivino al più presto le scuse del consigliere coinvolto e del suo partito. Ogni forma di violenza, verbale o fisica, deve essere sempre e senza esitazioni condannata.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Dicembre 18, 2025